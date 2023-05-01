بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

نقل طائرتين جاثمتين في مطار الملكة علياء

منذ 7 ثواني
نقل طائرتين جاثمتين في مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:أوعز وزير النقل، ماهر أبو السمن بنقل طائرتين (N300 aw tri star ، و JY-HS1 ) إلى مناطق آمنة في مطار الملكة علياء الدولي، نظرا لما تشكله من خطر على أمن وسلامة الطيران والمدارج و تحولها إلى مكرهة بيئية.
وقال أبو السمن في بيان اليوم الاثنين، إن الوزارة وبمتابعة مستمرة وحثيثة لموضوع الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي وكل المطارات المحلية، ونظرا لما يشكله تواجدها من تهديد لأمن وسلامة العمليات، نقلت طائرتين جاثمتين في المطار بعيدا عن مراسي هبوط وإقلاع الطائرات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة، تمهيد لتفكيك الطائرات والتخلص منها وإرسال حطامها لمناطق خارج حرم المطار، بعد إنهاء القضايا العالقة مع مالكيها أو ممثليهم، بالاتفاق مع شركة (جورامكو).
وأكد أن الوزارة ستنقل جميع الطائرات الجاثمة في المطار تباعاً، حرصا على ضمان ديمومة أمن وسلامة العمليات الجوية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:02

وفد خبراء في مكافحة السرطان يزور مستشفى الجامعة الأردنية

19:59

حكومة الاحتلال تحرم آلاف الفلسطينيين من لمّ شمل عائلاتهم

19:49

تفاصيل وفاة 6 أشقاء بحادث مروع على طريق الطائف الباحة

19:25

صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

19:18

فريقا عمل لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها

19:11

مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تحتفل بحصولها على جائزة FairFax العالمية للابتكار لعام 2022

19:07

الصفدي: آليات لبدء تنظيم عمليات عودة طوعية للاجئين السوريين

19:03

طالع البيان الختامي لاجتماع عمّان التشاوري

16:42

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان يصل الى 36.2 مليون دينار

16:39

الزراعة تبدأ العمل بالنظام المرن في مركزها

16:21

الأردن يرفض التدخلات الخارجية في الازمة السودانية

16:08

السعودية تعلن إحباط محاولة تهريب 5 ملايين قرص مخدر بشحنة أحجار

وفيات

وفيات الاثنين 1-5-2023الصحفي سليم ساكت المعاني في ذمة اللهوفيات الأحد 30-4-2023وطنا اليوم تعزي احد أعضائها الزميل خالد الجهني بوفاة والدتهوفيات الجمعة 28-4-2023