نقل طائرتين جاثمتين في مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:أوعز وزير النقل، ماهر أبو السمن بنقل طائرتين (N300 aw tri star ، و JY-HS1 ) إلى مناطق آمنة في مطار الملكة علياء الدولي، نظرا لما تشكله من خطر على أمن وسلامة الطيران والمدارج و تحولها إلى مكرهة بيئية.

وقال أبو السمن في بيان اليوم الاثنين، إن الوزارة وبمتابعة مستمرة وحثيثة لموضوع الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي وكل المطارات المحلية، ونظرا لما يشكله تواجدها من تهديد لأمن وسلامة العمليات، نقلت طائرتين جاثمتين في المطار بعيدا عن مراسي هبوط وإقلاع الطائرات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، تمهيد لتفكيك الطائرات والتخلص منها وإرسال حطامها لمناطق خارج حرم المطار، بعد إنهاء القضايا العالقة مع مالكيها أو ممثليهم، بالاتفاق مع شركة (جورامكو).

وأكد أن الوزارة ستنقل جميع الطائرات الجاثمة في المطار تباعاً، حرصا على ضمان ديمومة أمن وسلامة العمليات الجوية