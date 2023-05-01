وفد خبراء في مكافحة السرطان يزور مستشفى الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:استقبل مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور جمال محلم، اليوم الاثنين، وفد خبراء من منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة الدولية لبحوث السرطان. تأتي زيارة الوفد ضمن بعثة لتقييم واقع حال السرطان في المملكة الأردنية الهاشمية والتي تشمل زيارة للمستشفيات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالوقاية والعلاج لمرض السرطان.

وتعتبر زيارة الوفد فرصة للشراكات والدعم والاستشارات بين المستشفى والمنظمات الثلاث وتقييم الدعم الفني للجان الوطنية المعنيّة بالسيطرة على السرطان خاصة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسرطان.

وتضمّنت الزيارة جولة إلى عيادة أورام الدم ودائرة الأشعة وقسم الطب النووي والسجلات الطبية في المستشفى.