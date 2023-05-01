الزراعة تبدأ العمل بالنظام المرن في مركزها

وطنا اليوم:بدأت وزارة الزراعة اليوم الاثنين، بتطبيق العمل بالنظام المرن في مركزها، والذي ينص على عمل 30 بالمئة من كادر المركز عن بعد، لتكون أول وزارة تبادر بتطبيقه بعد التنسيق الكامل مع ديوان الخدمة المدنية.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة تسعى إلى تطبيق كل ما يدعم تطوير منظومة العمل وتحسين الخدمات وترشيد الإنفاق، لافتا إلى أن نظام العمل المرن سيساعد في تخفيف كلف الطاقة ويقلل من الأزمات المرورية ويفعل المنظومة الإلكترونية التي عملت عليها الحكومة من خلال أتمتة الوزارات وخدماتها، وفقا لبترا.

وأكد الحنيفات أنه جرى وضع جميع الإجراءات والآليات لمتابعة عمل الموظف عن بعد، وضمان توفر الموظف طوال أوقات العمل الرسمي.

وأشار إلى أن هذه التجربة ستكون لشهرين واعتبارا من اليوم في مركز الوزارة، وستعمم تباعا لمجرد التثبت من نجاحها على الإدارات والمراكز في المحافظات، وضمن خطة عمل تضمن تقديم الخدمات واستدامة العمل بالشكل الطبيعي، وتقييم دائم للنتائج والعمل على أي تحديات تظهر خلال تطبيق النظام