نظام دعم الأحزاب يدخل حيز التنفيذ

وطنا اليوم:صدر مساء اليوم الإثنين في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية (رقم 15 لسنة2023).

وصدر النظام بمقتضى، قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لعام 2022، حيث تخصص مبلغ مالية من قبل موازنة الدولة الأردنية لدعم الأحزاب السياسية وبعض فعالياتها الرئيسية.

وسيحصل الحزب كل 4 سنوات على دعم مالي بقيمة 4 آلاف دينار لتغطية نفقات المؤتمر العام، في حين سيحصل على 10 آلاف دينار عن مقعد يفوز به الحزب الواحد في الانتخابات النيابية، و20% إضافية من المبلغ المذكور في حال حصد المقعد امرأة أو شاب أو ذوي إعاقة