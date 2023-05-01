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نظام دعم الأحزاب يدخل حيز التنفيذ

منذ ساعتين
Members of parliament attend a parliament session ​in Amman, Jordan January 6, 2022. REUTERS/Jehad Shelbak

وطنا اليوم:صدر مساء اليوم الإثنين في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية (رقم 15 لسنة2023).
وصدر النظام بمقتضى، قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لعام 2022، حيث تخصص مبلغ مالية من قبل موازنة الدولة الأردنية لدعم الأحزاب السياسية وبعض فعالياتها الرئيسية.
وسيحصل الحزب كل 4 سنوات على دعم مالي بقيمة 4 آلاف دينار لتغطية نفقات المؤتمر العام، في حين سيحصل على 10 آلاف دينار عن مقعد يفوز به الحزب الواحد في الانتخابات النيابية، و20% إضافية من المبلغ المذكور في حال حصد المقعد امرأة أو شاب أو ذوي إعاقة

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