انطلاق دورة اعداد المدربين لمعلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم

وطنا اليوم:انطلقت دورة اعداد المدربين بمشاركة (21) معلما ومعلمة من مديريات عمان والجامعة وماركا وناعور ووادي السير والسلط وعين الباشا والشونة الجنوبية ودير علا ومادبا وذيبان والتي يعقدها الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية ووزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاكاديمية الأولمبية الأردنية خلال الفترة ما بين (29/4-4/5/2023) في مركز الاعداد الأولمبي، وتشمل محاور تخطيط التدريب وتدريب المقاومة والتعلم والتعليم ومنع التلاعب في المنافسات واتخاذ القرار الأخلاقي والأمان الرياضي والقيم الأولمبية والاسعافات الأولية.

وتقام الدورة الثانية الأسبوع القادم خلال الفترة ما بين (6-11/5/2023) بمشاركة (22) معلما ومعلمة من مديريات الزرقاء الأولى والزرقاء الثانية والرصيفة وجرش وعجلون والقويسمة وسحاب والموقر والجيزة والثقافة العسكرية، أما دورات إقليمي الشمال والجنوب فستقام خلال شهر أيلول بمشاركة (44) معلما ومعلمة من مديريات إربد وبني عبيد وبني كنانة والمزار الشمالي والكورة والأغوار الشمالية والطيبة والوسطية والرمثا والمفرق والبادية الغربية والبادية الشرقية والكرك والقصر والطفيلة وبصيرا والمزار الجنوبي والأغوار الجنوبية والشوبك والبتراء والعقبة ومعان والبادية الجنوبية.

وهذه الدورات ضمن خطة الاتحاد السنوية وتهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للمعلمين في مجال التدريب.