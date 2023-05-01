جمعية جماعة الإخوان المسلمين تهنئ بيوم العمال

وطنا اليوم – يشارك الاردنيون العاملون غيرهم من عمال العالم يومهم العالمي الذي جاء ليؤسس قاعدة عالمية للاهتمام بهذه الشريحة الواسعة في المجتمع العالمي والذين تقوم عليهم الإنجازات وتتحقق بدأبهم الآمال والطموحات.

وفي هذه المناسبة تتقدم الجماعة بالتهنئة لكل العاملين الغيورين على مصلحة بلدهم والحريصين على ازدهاره وتقدمه.

وتؤكد الجماعة في هذه المناسبة أن العمل عبادة، وهو من ضرورات استخلاف الله تعالى لادم عليه السلام ولأجل ذلك فلا بد من الحرص على تقديم أفضل صور العمل إخلاصا وتفانيا، واعمارا للأرض بالنافع المفيد.

وتقدر وتثمن الدور المهم الذي يقدمه العاملون في الحياة من مواقعهم المختلفة فهم عصب الحياة وأساس في صلاحها فبدونهم تتوقف عجلة الحياة. وبهم تنمو وتزدهر، لأجل ذلك تطالب الجماعة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين على السواء، فهم الذين أفنوا زهره شبابهم في العمل والعطاء ولم تنصفهم قوانين التقاعد والضمان.

وما هذا اليوم إلا تأكيد على محورية دور العاملين في كل الميادين، وان شكر جهدهم وانتمائهم وإخلاصهم، لا يكون إلا بإنصافهم بما يليق بتعبهم وتضحياتهم.

حفظ الله الأردن قيادة َشعبا.

المراقب العام المحامي محمد القطاونة

١ / ٥ /٢٠٢٣م