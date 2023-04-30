الحرارة تتجاوز 30 درجة مئوية في عمّان نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، اليوم الأحد، بحدوث ارتفاع تدريجي وملموس على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، إذ تتحول الحالة الجوية لتصبح معتدلة منتصف الأسبوع.

ووفقا للخرائط الجوية لدى طقس العرب، فإن الارتفاع سيصل ذروته مع نهاية الأسبوع الجاري، بحيث تتجاوز حينها درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية في العاصمة وأغلب المدن الأردنية.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الإثنين مع بقائها أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً ومُشمس نهاراً في العديد من المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

ومع ساعات الليل، يستمر الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في العديد من المناطق مع استمرار الحاجة لارتداء معطف وخاصة في ساعات الليل المُتأخرة.

ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء

ويطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة نهار يوم الثلاثاء لتكون بذلك حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس ربيعي معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية وحار نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتقترب درجات الحرارة العُظمى من مُنتصف العشرينيات مئوية في العديد من المناطق بما فيها أحياء من العاصمة عمان ومُختلف المُدن الأردنية مع استمرار الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة بالمُجمل.

ويتزايد ارتفاع درجات الحرارة الحرارة يوم الأربعاء لتتجاوز مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً دافئاً نهاراً يميل للحرارة فترتي الظهيرة والعصر، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الليلية (ليلة الثلاثاء/الأربعاء وليلة الأربعاء/الخميس) في عموم المناطق مقارنة مع الليالي السابقة، بحيث يكون الطقس لطيفاً ساعات المساء والليل الأولى، يميل للبرودة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

كُتلة هوائية حارة نسبياً وجافة مُصاحبة لمُنخفض جوي خماسيني يقترب من المنطقة الخميس

ومع يوم الخميس 4 أيار/مايو 2023 تتأثر المملكة بكُتلة هوائية حارة نسبياً وجافة في مُقدمة مُنخفض جوي خماسيني يقترب من المملكة، لذا يطرأ ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة لتكون أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.

ويكون الطقس دافئاً إلى حاراً نسبياً في مُختلف مناطق المملكة وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتجاوز درجات الحرارة حاجز الثلاثنين درجة مئوية في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق وبخاصة البادية.

يُذكر أن المملكة ستتأثر بالمُنحفض الجوي الخماسيني مع نهاية الأسبوع