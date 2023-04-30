أبو مرجوب مهنّئا بعيد العمال: مستمرون بالدفاع عن حقوق عمالنا

قدم رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، التهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق غدا في الأول من أيار، معربا في الوقت ذاته، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بعمال الوطن كافة، والعاملين في القطاعات الاقتصادية التي تمثلها النقابة على وجه التحديد.

وأكد أبو مرجوب، في بيان صحافي صادر عن النقابة، اليوم، أن هذه المناسبة تؤكد أهمية الدور الكبير الذي يؤديه عمال الوطن، سواعد الإنتاج، في بناء الوطن وتقدمه، ومشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

كما أكد أبو مرجوب، عزم النقابة المضي قدما، واستمرارها بالدفاع عن حقوق عمالها، وتحقيق الأفضل لهم على صعيد بيئة العمل وشروطه، والحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون، وذلك وفق مبدأ الحوار الاجتماعي مع شركاء الإنتاج ( أصحاب العمل) والأدوات القانونية التي نص عليها القانون والتشريعات الناظمة.

وشدد أبو مرجوب، على ضرورة ترجمة الحكومة للتوجيهات الملكية السامية، بالنهوض بواقع العمال، وتعزيز مكتسباتهم والحفاظ على حقوقهم، موضحا أن واقع العمال يحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية والقطاع الخاص من حيث توفير فرص العمل، وتعزيز معايير العمل اللائق.