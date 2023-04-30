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الأردن يستضيف اجتماعا لبحث عودة سوريا للحاضنة العربية

منذ 4 ثواني
الأردن يستضيف اجتماعا لبحث عودة سوريا للحاضنة العربية

وطنا اليوم:يستضيف الأردن، الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية


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