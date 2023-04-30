بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي

منذ ساعة واحدة
الملك يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.
وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزهما في مختلف المجالات.
وثمن جلالة الملك دعم الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي للمملكة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة والعالم.
وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأمريكي في عمان، هنري ووستر


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

10:10

الحاج توفيق : فخورون بجهود عمال الأردن بمختلف المواقع

09:59

قضية النائب العدوان تدخل في منحنيات حرجة جدا

09:38

تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي

09:33

المصادقة على نتائج انتخابات بلدية باب عمان

09:28

إعدام مواطن سعودي ارتكب جريمة مروعة بحق عائلته

09:17

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في أحد منازل تكساس الأمريكية

09:13

حكم بالمؤبد يطال إعلاميين وصحفيين مصريين بارزين بينهم معتز مطر

07:58

العمرو طلب والصرايرة اعطى … فيديو وصور لجاهة العمرو على الصرايرة

07:43

بلاغ رسمي سيصدر بعطلة رسمية في الاول من حزيران

07:25

التحديث السياسي: هل نخلق احزاب لغايات مقاعد الانتخابات القادمة ام الهدف احزاب تمتلك مقومات الديمومة؟ 

07:17

جواد بولس الموكل رسمياً بالدفاع عن العدوان : الساعة العاشر سيمثل أمام المحكمة

07:09

العياصرة: مجلس النواب لم يصدر بيانا حتى الآن ولن يصدر

وفيات

وطنا اليوم تعزي احد أعضائها الزميل خالد الجهني بوفاة والدتهوفيات الجمعة 28-4-2023د. قاسم العمرو ينعى نجل النائب السابق مصلح الطراونةوفيات الخميس 27-4-2023عميد الاداب بجامعة البترا يرثي الضابط البطل الملازم مثنى شقيرات