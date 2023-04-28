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من هو “روغيل رحمان” وماذا تعني التسريبات الإعلامية الاسرائيلية بتعينه سفراً لدى الاردن؟

منذ ساعة واحدة
من هو “روغيل رحمان” وماذا تعني التسريبات الإعلامية الاسرائيلية بتعينه سفراً لدى الاردن؟

وطنا اليوم – خاص-  اشارت مواقع اعلامية  عبرية ان حكومة الاحتلال قررت تعيين روغيل رحمان، سفيرا جديدا لها في الأردن.

 روغيل رخمان، من كان يشغل منصب رئيس قسم في شعبة الدبلوماسية الجماهيرية في وزارة الخارجية الاسرائيلية.

وطنا اليوم حاولت البحث والتواصل لمعرفة المزيد من التفاصيل عن رحمان لكن يبدو ان شح المعلومات المتاحة عن رحمان تشير الى ان رحمان شغل مناصب اعلامية ارتبطت بدوائر الرصد والمتابعة الامنية حيث تشير احد المصادر الى رحمان شغل في فترة من الفترات منصب مساعد اول في شعب الرصد الاعلامي لكل من سورية والاردن .

تعيين او تسريب تعين رحمان سفيرا لدى العاصمة عمان تشير الى الجانب الاسرائيلي بدأ يرفع من مستوى اهتمامه في رصد الرأي العام وكون تعين رحمان حسب ما اشارت مصادر عبرية كان في الاردن يبدو ان رحمان المطلع على تفاصيل الرأي العام الجماهيري في الساحة الاردنية سيكون له دور بارز خلال الفترة القادمة ان صحت معلومات المصادر العبرية في تعين رحمان ، والتي على مايبدو سربت الخبر وبدأت ترصد ردود الفعل على تعين روغيل رحمان.


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