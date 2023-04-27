عطلتان قادمتان واحد يوم الاحد والثانية الخميس

وطنا اليوم – ينتظر الاردنيين عطلتين، العطلة الأولى تأتي في الأول من أيار القادم وهي بمناسبة يوم العمال والذي يصادف الإثنين القادم حيث قرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بلاغ رسمي تعطيل دوام الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، الأحد 30 نيسان الحالي 2023 ميلاديَّة، احتفاءً بيوم العمَّال العالمي الذي يُصادف في 1 أيَّار كلَّ عام.

فيما العطلة الثانية الذي ينتظرها الأردنيون في قادم الأيام وهي العطلة الرسمية التي تصادف 25 أيار القادم بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية حيث يصادف هذا اليوم وفق التقويم الميلادي يوم الخميس .

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