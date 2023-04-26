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إجلاء الدبلوماسيين الأردنيين من مبنى السفارة في الخرطوم

26 أبريل 2023
إجلاء الدبلوماسيين الأردنيين من مبنى السفارة في الخرطوم

وطنا اليوم:قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الكادر الدبلوماسي للسفارة الأردنية في السودان يتواجد في الوقت الراهن بمكان آخر خارج العاصمة الخرطوم يعد أكثر امنا منها.
وأضاف المصدر، أن الطاقم الدبلوماسي رافق رحلات الإجلاء التي انطلقت من الخرطوم إلى بورتسودان واشرف على ضمان انطلاقهم إلى البلاد.
وأشار إلى أنه لغاية اللحظة لم تشهد الأحداث الجارية في السودان أيّة إصابات بين الأردنيين.
ووصلت إلى مطار ماركا العسكري أمس الثلاثاء، طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي تم إرسالها إلى جمهورية السودان بتوجيهات ملكية سامية لنقل الأردنيين المتواجدين هناك وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة


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