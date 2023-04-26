الملكة رانيا تلتقي عدداً من الشباب الرياديين

وطنا اليوم:زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في مجمع الملك الحسين للأعمال مكاتب الصندوق الاستثماري Flat6Labs الأردن والذي يُعنى بتقديم تمويل أولي للشركات الناشئة والأعمال الريادية في مرحلة التأسيس.

وخلال لقاء مع الفريق الإداري للصندوق بحضور مؤسس ورئيس مجلس الإدارة هاني السنباطي، والمدير العام لـ”Flat6Labs” الأردن رشا مناع تبادلت جلالتها الحديث مع القائمين على الصندوق والمستفيدين من خدماته.

وقال السيد السنباطي إن الصندوق وهو برنامج إقليمي يستثمر في رواد الأعمال المبتكرين ممن لديهم شركات ناشئة ذات احتمالات نمو عالية. ويعمل بشكل مباشر معهم كشريك مؤسسي لمساعدتهم في التوسع والوصول إلى الأسواق المستهدفة على المستوى العالمي.

واشار الى ان صندوق “Flat6Labs” الاقليمي أطلق عام 2011 ومقره في القاهرة، وله مكاتب في عدد من الدول ومن ضمن الخطط المستقبلية التوسع بمكاتب جديدة في أسواق ناشئة أخرى.

وقدم الصندوق التمويل لأكثر من 370 شركة ناشئة تضم أكثر من 1000 رائد أعمال، وأطلق برامج لمسرعات الأعمال وصناديق التمويل الأساسي في القاهرة وجدة وأبوظبي وبيروت وتونس والبحرين ويدير الصندوق عدد من الصناديق الأولية بأكثر من 85 مليون دولار. ويستثمر في الصندوق أكثر من 25 مؤسسة رائدة في الأموال المدارة للصندوق. ويمنح الصندوق تمويلاً يتراوح بين 50 ألف و500 ألف دولار، لدعم الشركات الناشئة خلال السنوات الأولى.

واستعرضت الانسة رشا مناع مدير الصندوق الخدمات التي يقدمها الصندوق الذي أطلق في الأردن عام 2021 ويركز على الاستثمار في الشركات الناشئة المهتمة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا التعليم والرعاية الصحية، والمحتوى الرقمي عبر الإنترنت، وحلول الخدمات المالية والمدفوعات (التكنولوجيا المالية). وخلال السنوات الخمس القادمة يستهدف الصندوق الاستثمار بأكثر من 90 شركة ناشئة في الأردن.

كما التقت جلالتها مع عدد من الرياديين من المستفيدين السابقين من الصندوق، واطلعت على جلسة تدريبية للمشاركين هذا العام، حيث يقدم الصندوق إلى جانب الاستثمار خدمات دعم وبرامج بدء التشغيل لتلبية احتياجات رواد الأعمال وتسريع نموهم، بالإضافة إلى ربطهم بفرص مميزة من خلال شبكة واسعة تضم المئات من مرشدي الأعمال والمستثمرين والشركات