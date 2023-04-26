وزير السياحة والآثار يشيد بجهود الفريق القائم والمنظم لفعاليات رمضانيات 2023

وطنا اليوم:أشاد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل القائم والمنظم لفعاليات وأنشطة رمضانيات 2023 في المحافظات كافة.

وأكد الوزير القيسي، خلال لقائه في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، فريق العمل الذي يضم كوادر من عدة وزارات، أن الفعاليات لاقت إقبالاً وحضوراً كبيراً من المواطنين في مواقع الفعاليات بجميع المحافظات.

وقال الوزير القيسي، خلال اللقاء الذي حضره، أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومستشار الوزير هشام العبادي، إن الفعاليات والأنشطة التي استمرت ايضاً خلال أيام عيد الفطر المبارك، رسمت أجواء من البهجة والسرور على المواطنين.

وتابع ” كما ساهمت الفعاليات والأنشطة في تعزيز مفهوم التكافل والتواصل الاجتماعي، وإبراز المنتج الثقافي الأردني، واكتشاف المواهب الشابة “، مؤكداً أن الفعاليات كانت على مستوى عالٍ من التنظيم.

وأشاد الوزير القيسي، بالتعاون المثمر والمتابعة الحثيثة من قبل القائمين والمنظمين من كافة الجهات، ووزارات ” الشباب، الاتصال الحكومي، السياحة والآثار، الداخلية، الثقافة، وأمانة عمان الكبرى”، مثمناً جهود الأجهزة الأمنية المشاركة بتنظيم الفعاليات.

بدوره، أكد رئيس فريق العمل القائم على الفعاليات المستشار هشام العبادي، التوجيهات المباشرة والمتابعة الحثيثة والإهتمام المستمر من قبل وزير السياحة والآثار مكرم القيسي لإنجاح الفعاليات، قائلاً إنه بعد نجاح هذه التجربة سيجري إطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية والثقافية في المواقع السياحية.