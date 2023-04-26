بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الطراونة يكشف عن سبب إنتشار الأمراض التنفسية في المملكة

منذ ساعة واحدة
الطراونة يكشف عن سبب إنتشار الأمراض التنفسية في المملكة

وطنا اليوم:كشف استشاري الامراض الصدريه والحساسيه الدكتور محمد حسن الطراونة عن أسباب الكحة والرشح والصعوبات التنفسية المنتشرة بين مواطنين في الأردن خلال الفترة الحالية .
وقال الطراونة في تصريحات اليوم الاربعاء ، ان المتسبب الرئيسي في هذه الامراض التنفسية هي حساسية حبوب اللقاح .
وتابع ان الحساسية تبدأ بالتزامن مع بدء موسم فصل الربيع عندما تبدأ الازهار بالتفتح ، مشيرا الى انها تسبب حساسيه عند مجموعة كبيرة من الناس عند ملامستها او استنشاقها .
واضاف الطراونة ان الجهاز المناعي يتعرف عليها على انها مسببات خطر مثل الفايروسات والبكتيريا يقوم الجسم بافراز مواد كيميائية لمحاربتها تعرف باسم ردة الفعل التحسسية.
واضاف الدكتور محمد الطراونه أن من اكثر انواع حساسيه حبوب اللقاح شيوعًا حساسيه العشب وحساسيه البلوط وحساسيه الزيتون .
وتابع الدكتور الطراونه حديثه أن اعراض حساسيه حبوب اللقاح تتمثل في ما يلي ( سيلان أنفي ، حكه في العيون ، عطاس ، السعال ، انسداد في الانف ، صفير حكه في الحلق ، تورم تحت العينين ، احمرار في العينين ، انخفاض حاسه الشم والذوق الناتج عن تهيج الجيوب الانفيه ) .
وذكر الطراونه في حال لاحظ الشخص المصاب تفاقما شديدا في الاعراض وعدم استجابة الادوية الاعتيادية لديه يجب استشاره الطبيب المختص في الامراض الصدرية والحساسية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:40

طلبة كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا في زيارة لمصنع يوبان‎‎

11:32

وزير العدل: 158 ألف مواطن مطلوب بسبب الديون

11:25

زاخاروفا تشبه أمريكا بعجوز شمطاء من فيلم كرتون مشهور

10:58

الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان

10:55

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب متفاوتة

10:44

مجلس رؤساء الجامعات الاردنية..! هل يرى النور..؟

10:37

السعودية تواصل تنفيذ أكبر عملية إجلاء من السودان

10:29

مكيدة أم أمر دبر بليل .. شكوك برواية الاحتلال حول العدوان

10:06

الجوع ينتشر في بريطانيا .. مئات آلاف الأشخاص يلجأون لبنوك الطعام المجاني

10:01

الضمان : الزيادة السنوية للمتقاعدين تزيد عن أربعة دنانير

09:54

ارتفاع ملحوظ على أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

09:51

انخفاض أعداد المسافرين الأردنيين إلى الخارج 50% خلال عيد الفطر

وفيات

وفيات الأربعاء 26-04-2023وفيات الثلاثاء 25-4-2023وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ” اراده ” ينعى مضر بدران    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدران