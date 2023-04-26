الطراونة يكشف عن سبب إنتشار الأمراض التنفسية في المملكة

وطنا اليوم:كشف استشاري الامراض الصدريه والحساسيه الدكتور محمد حسن الطراونة عن أسباب الكحة والرشح والصعوبات التنفسية المنتشرة بين مواطنين في الأردن خلال الفترة الحالية .

وقال الطراونة في تصريحات اليوم الاربعاء ، ان المتسبب الرئيسي في هذه الامراض التنفسية هي حساسية حبوب اللقاح .

وتابع ان الحساسية تبدأ بالتزامن مع بدء موسم فصل الربيع عندما تبدأ الازهار بالتفتح ، مشيرا الى انها تسبب حساسيه عند مجموعة كبيرة من الناس عند ملامستها او استنشاقها .

واضاف الطراونة ان الجهاز المناعي يتعرف عليها على انها مسببات خطر مثل الفايروسات والبكتيريا يقوم الجسم بافراز مواد كيميائية لمحاربتها تعرف باسم ردة الفعل التحسسية.

واضاف الدكتور محمد الطراونه أن من اكثر انواع حساسيه حبوب اللقاح شيوعًا حساسيه العشب وحساسيه البلوط وحساسيه الزيتون .

وتابع الدكتور الطراونه حديثه أن اعراض حساسيه حبوب اللقاح تتمثل في ما يلي ( سيلان أنفي ، حكه في العيون ، عطاس ، السعال ، انسداد في الانف ، صفير حكه في الحلق ، تورم تحت العينين ، احمرار في العينين ، انخفاض حاسه الشم والذوق الناتج عن تهيج الجيوب الانفيه ) .

وذكر الطراونه في حال لاحظ الشخص المصاب تفاقما شديدا في الاعراض وعدم استجابة الادوية الاعتيادية لديه يجب استشاره الطبيب المختص في الامراض الصدرية والحساسية