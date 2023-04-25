ارتفاع نسبة الحوادث السيبرانية في الأردن

وطنا اليوم:كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة أن عدد الحوادث السيبرانية التي تم رصدها والتعامل معها من قبل المركز خلال الأشهر الماضية من العام الحالي بلغ 563 حادثا، بزيادة مقدارها 77 % عن عدد الحوادث المسجلة في الربع الأول من العام الماضي، والتي كانت 318 حادثا.

كما كشف المحارمة في تصريح أن المركز رصد خلال الأشهر الماضية (12) حادثا سيبرانيا بدرجة «خطير جدا»، مشيرا إلى أن هذه الحوادث سجّلت ارتفاعات بنسبة (100%) عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعن الحوادث التي تم رصدها وتعامل معها خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، بحسب درجات الخطورة، قال المحارمة أنها توزعت على 12 حادثا بدرجة «خطر جدا» مقابل 6 حوادث من الدرجة ذاتها سجلت في الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي، لترتفع بنسبة 100%، و132 حادثا «مرتفع الخطورة»، مقابل 102 حادث من ذات الدرجة في الربع الأول من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 29 %، كما سجل 375 حادثا «متوسط الخطورة»، مقابل 132 حادثا من الدرجة ذاتها خلال فترة المقارنة، بارتفاع نسبته 184%، أمّا الحوادث المصنفة بعادي الخطورة، انخفضت بنسبة 43 % لتصل إلى 44 حادثا في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 78 حادثا في الفترة ذاتها من 2022.

وعن الحوادث المسجلة في الربع الأول من العام الحالي، بين المحارمة أنها توزعت على 410 جرائم سيبرانية، مقابل 205 جرائم سيبرانية في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة مقدارها 100%، معلنا أن حوادث محاولات التجسس ارتفعت إلى 63 حادثا مقابل 22 حادثا في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 186%، في حين انخفض عدد حوادث الاختراق إلى 90 حادثا، مقابل 91 حادثا في الربع الأول من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1%