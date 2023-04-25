طائرتان جديدتان لإجلاء أردنيين من السودان اليوم

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي إن طائرتان جديدتان انطلقتا لإجلاء أردنيين من السودان اليوم الثلاثاء.

وتوقع المجالي وصول الطائرة الأولى للأردن عصر هذا اليوم والثانية مع وقت الغروب، مشيرا إلى أن نحو 170 شخصا بينهم أردنيون ورعايا من دول أخرى إذا كان هناك متسع في الطائرتين”، علما أن الأولوية للأردنيين.

ولفت المجالي إلى أن الأردن يقدم نوعان من المساعدات النوع الأول من خلال إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تطلب ذلك بالطائرات الأردنية في حال توفر أماكن لهم على متنها، أما النوع الثاني من المساعدة الذي يقدمه الأردن هو الموافقة لعدد من الدول الصديقة التي طلبت أن يكون مكان انطلاق إجلاء رعاياهم من الأردن باتجاه السودان ومن ثم العودة إلى المملكة وبعدها يتم إرسالهم إلى بلدانهم.

وأضاف أن من بين الدول التي طلبت الانطلاق من الأردن لإجلاء رعاياها من السودان ألمانيا، السويد، النرويج وهولندا، كما أن بعض الدول عرضت المساعدة على الأردن إذا احتاجت لنقل أردنيين بطائراتهم.

وأكد أن هذه المساعدة التي تطلبها هذه الدول هي دليل على متانة الدبلوماسية الأردنية مع الدول الصديقة والشقيقة بقيادة وحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني والتي تؤشر على الثقة والاحترام للأردن قيادة وشعبا