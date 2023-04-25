وفاة 3 اطفال في الأردن بحوادث متفرقة خلال عيد الفطر

وطنا اليوم:توفي 3 اطفال في الأردن بحوادث متفرقة خلال عيد الفطر.

وكانت الوفاة الأولى في محافظة الطفيلة جنوبي الأردن، إذ توفي طفل (14 عاما) إثر إصابته بعيار ناري عن طريق الخطأ أطلقه طفل آخر، وكشف مصدر أمني عن وقوع الحادث أثناء تنزه الطفلين عصر الإثنين، في منطقة غرندل بلواء بصيرا.

وفي الطفيلة أيضا توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، فيما عُلل سبب الوفاة بإغلاق نافذة السيارة عليه أثناء تواجده فيها.

وكانت الوفاة الثالثة في منطقة صافوط بمحافظة البلقاء، إذ توفي طفل يبلغ من العمر 10 أعوام وأصيب اثنين آخرين اثر انهيار سلسلة حجرية