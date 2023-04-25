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ابرز مظاهر أول يوم دوام بعد عطلة عيد الفطر

25 أبريل 2023
ابرز مظاهر أول يوم دوام بعد عطلة عيد الفطر

وطنا اليوم –  ابرز مظاهر اول يوم دوام بعد عطلة عيد الفطر وتغير الدوام في شهر رمضان هي الازمات الخانقة في شوارع العاصمة عمان وعودة دوام المدارس لطبيعته اليوم الثلاثاء، لتبدأ الحصة الأولى من الساعة الثامنة صباحا، وينتهي الدوام لغاية الساعة الثالثة ظهرا.

ووفق التعميم،  فإن الحصة الأولى في مدارس الفترة الواحدة تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وتكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة (45) دقيقة.

وستبدأ الحصة الأولى لمدارس الفترتين في تمام الساعة السابعة صباحا، حيث تبلغ مدة الحصة الصفية في هذه المدارس 40 دقيقة على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة عند الساعة الثانية والنصف ظهرا.

عودة طلبة المدارس والجامعات والموظفين الى مواقع عملهم خلق ازمة سير خانقة شهدتها شوارع العاصمة عمان منذ ساعات الصباح الباكر .

 


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