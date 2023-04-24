بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

نائب يستغرب ترك الرأي العام الأردني للإعلام العبري

24 أبريل 2023
نائب يستغرب ترك الرأي العام الأردني للإعلام العبري

 

وطنا اليوم – طالب مقرر لجنة العمل النيابية، النائب سالم العمري، الحكومة بعقد جلسة خاصة مع مجلس النواب لاطلاعه على آخر مستجدات قضية النائب عماد العدوان، وبحث آلية التعامل مع هذا الملف، مشددا على ضرورة أن يكون التعامل مع الاحتلال “بالمثل”.
وأكد العمري أن النائب العدوان لم يكن يوما من أصحاب المآرب الشخصية أو الأجندات الخاصة.
واستهجن العمري محاولات توجيه اتهامات عشوائية لزميله العدوان، مستغربا ترك الرأي العام الأردني للإعلام العبري وعدم وضعه بصورة التفاصيل من مصادر أردنية.
وطالب العمري الحكومة باستخدام كافة أدواتها لاستعادة النائب العدوان، ومنع محاكمته أو التحقيق معه لدى الكيان الصهيوني.

تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:24

ارتفاع نسبة الحوادث السيبرانية في الأردن

15:17

منظمة الصحة تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان

14:57

عاجل – تعيين محي الدين توق رئيساً للمجلس الاعلى للمناهج خلفاً لعزمي محافظة

14:52

هل اتخذ نتنياهو قرار اغتيال نصر الله والسنوار؟

14:42

خبير يرجح تخفيض الديزل وارتفاع البنزين في الأردن

14:35

توق رئيساً للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج

14:11

الدفاع المدني يخمد حريق ضخم بمحال تجارية في ماركا

14:08

حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار

14:03

السفير الأردني في تل أبيب يقابل النائب عماد العدوان

14:00

طائرتان جديدتان لإجلاء أردنيين من السودان اليوم

13:51

مهيدات: إغلاق 19 منشأة غذائية مخالفة خلال عطلة العيد

12:32

الأوضاع الأمنية الخطيرة تمنع إيصال المساعدات الأردنية للسودان

وفيات

وفيات الثلاثاء 25-4-2023وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ” اراده ” ينعى مضر بدران    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدرانمحافظة ينعى دولة مضر بدران