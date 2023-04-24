نائب يستغرب ترك الرأي العام الأردني للإعلام العبري

وطنا اليوم – طالب مقرر لجنة العمل النيابية، النائب سالم العمري، الحكومة بعقد جلسة خاصة مع مجلس النواب لاطلاعه على آخر مستجدات قضية النائب عماد العدوان، وبحث آلية التعامل مع هذا الملف، مشددا على ضرورة أن يكون التعامل مع الاحتلال “بالمثل”.

وأكد العمري أن النائب العدوان لم يكن يوما من أصحاب المآرب الشخصية أو الأجندات الخاصة.

واستهجن العمري محاولات توجيه اتهامات عشوائية لزميله العدوان، مستغربا ترك الرأي العام الأردني للإعلام العبري وعدم وضعه بصورة التفاصيل من مصادر أردنية.

وطالب العمري الحكومة باستخدام كافة أدواتها لاستعادة النائب العدوان، ومنع محاكمته أو التحقيق معه لدى الكيان الصهيوني.