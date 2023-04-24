وزير خارجية الاحتلال: كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى إسرائيل

وطنا اليوم – علق وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، على واقعة اعتقال نائب في البرلمان الأردني، بزعم “محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب”.

وقال كوهين، اليوم الإثنين، لصحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية: “الأمور لا تزال قيد التحقيق، كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى إسرائيل، وكنا نظن أنه سيتم تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أسلحة أيضا”.

وأوضح الوزير كوهين أنه “لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها”.

وأضاف: “يدور الحديث عن واقعة خطيرة، ويجب تقديمه النائب الأردني للعدالة، وعليه أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه”، وفق زعمه.

ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنها “تتابع مع الجهات المعنية قضية توقيف نائب في البرلمان الأردني في إسرائيل، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب”.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان، وتعمل معهم من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع، ومعالجته بأسرع وقت ممكن.