بيان صادر عن شقيق النائب عماد زيدان العدوان

بعد التوكل على الله جل جلاله

فانني اشكر جميع الاردنيين من كل المنابت والاصول

على وقفتهم الطيبه المعروفه والممزوجه بالشهامه

ولكن وخوفا من ان تمتد يد اي حاقد او ياتي اشخاص علينا لنيل غايه شخصيه له

فانني باسمي وباسم كامل ابناء العمومه من قبيلة العدوان

فاننا نوكل امر اخي عماد.

الى الله اولا ومن ثم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وحكومته الرشيده ومجلس النواب

لا حضار ابننا عماد من ايدي الصهاينه

وانني على علم من خلال ابناء العمومه

ان جميع اجهزة الدوله الان في حراك وسعي لاحضار ابننا عماد

ولا استطيع ان اخص احد بالشكر على ما يفعلوه وسوف يفعلوه لاحضار ابننا عماد

ولكنني اخص بالشكر جلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته الحثيثه لانهاء هذه الازمه بما يليق بكرامة الاردنين

واننا نثق باجهزتنا الامنيه التي لها دور كبير في متابعة هذه القضايا وانها قادره على انهائها وبمتابعة وزراةالخارجيه التى ما زالت تسعى لانهاء هذه الازمه كعادتها في كل القضايا الوطنية واحضار ابننا

شقيق النائب عماد

عامر زيدان العدوان