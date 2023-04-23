مدير البنك الذي تعرض للقصف في السودان: حجم الاستثمار الأردني في البنك 80%

وطنا اليوم – قال رئيس الجالية الأردنية في السودان عامر علاوي، إنّ 450 أردنيا هو عددُ أعضاء الجالية الأردنية في السودان، منهم قرابة 300 أردني بدأت عملية إجلائهم والآخرون قرّروا البقاء في السودان.

وقال علاوي وهو المدير العام لبنك الجزيرة السوداني الأردني، إن البنك الذي يبلغ حجم الاستثمار الأردني فيه 80% تعرض للقصف، وأتى الحريق بشكل كامل على 7 طوابق من أصل 9 في مبنى البنك.

وتحدث علاوي عن تعرض مصنعين أردنيين للقصف، فيما نُهب مصنع أردني ثالث، مشيرا إلى عدم إمكانية تحديد الأضرار بشكل كامل بسبب صعوبة الوصول والتحرك في الخرطوم لوجود اشتباكات.