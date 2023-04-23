” اراده ” ينعى مضر بدران

وطنا اليوم/ ينعى حزب إرادة بمزيد من الحزن والأسى دولة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران الذي غيبه الموت بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز ترأس خلالها أربع حكومات في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ، كانت اخرها عام ١٩٨٩ بعد استئناف الحياة النيابية ، والتي تم فيها الغاء الاحكام العرفية ووضع تشريعات تعزز الحريات العامة ، فضلًا عن ترؤسه جهاز المخابرات العامة وتقلده لمناصب عدة .

واستذكر الحزب مناقب الفقيد الذي يعد من السياسين الأردنيين البارزين والذي عمل في مراحل حساسة من عمر الدولة الأردنية كان خلالها رجل الدولة المخلص لوطنه ومليكه ، وتحمل المسؤولية بإقتدار وعزيمة ، ويسجل له مواقفه في اصعب الظروف واحلكها .

والحزب اذ ينعى الفقيد الكبير ليدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويدخله جنات النعيم ، مقدمًا أحر التعازي لاسرته وذويه ومحبيه ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

حزب إرادة – عمان – ٢٠٢٣/٤/٢٢