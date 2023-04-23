بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

” اراده ” ينعى مضر بدران

23 أبريل 2023
” اراده ” ينعى مضر بدران

وطنا اليوم/ ينعى حزب إرادة بمزيد من الحزن والأسى دولة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران الذي غيبه الموت بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز ترأس خلالها أربع حكومات في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ، كانت اخرها عام ١٩٨٩ بعد استئناف الحياة النيابية ، والتي تم فيها الغاء الاحكام العرفية ووضع تشريعات تعزز الحريات العامة ، فضلًا عن ترؤسه جهاز المخابرات العامة وتقلده لمناصب عدة .
واستذكر الحزب مناقب الفقيد الذي يعد من السياسين الأردنيين البارزين والذي عمل في مراحل حساسة من عمر الدولة الأردنية كان خلالها رجل الدولة المخلص لوطنه ومليكه ، وتحمل المسؤولية بإقتدار وعزيمة ، ويسجل له مواقفه في اصعب الظروف واحلكها .
والحزب اذ ينعى الفقيد الكبير ليدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويدخله جنات النعيم ، مقدمًا أحر التعازي لاسرته وذويه ومحبيه ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

حزب إرادة – عمان – ٢٠٢٣/٤/٢٢


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:00

وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ

15:51

اشتباكات في العاصمة الخرطوم بالقرب من سفارات عربية

15:00

3 ساعات في عاصمة “الحرب”.. هكذا تغيرت الخرطوم

13:49

قراءة| هندسة الإصلاح أم إنجازه ! …وصفات معلبة غير صالحة للأكل

13:42

بيان صادر عن مجموعة (جروب ) وطنا اليوم حول ما يتم تداوله بخصوص موضوع النائب ابن الأردن عماد العدوان

13:37

#النائب_العدوان يتصدر التغريدات على منصة توتير

13:31

المتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

13:30

الامن اللبناني الاردني الذي تم ضبط الملايين معه موجود في بيروت وليس موقوفاً

13:20

40.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

13:19

مهيدات: 8000 جولة تفتيشية نفذتها الغذاء والدواء خلال شهر رمضان

12:59

وزير خارجية الاحتلال: كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى إسرائيل

12:29

عاجل – انقطاع خدمة الإنترنت بالكامل عن بعض المناطق في السودان

وفيات

وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدرانمحافظة ينعى دولة مضر بدراناسرة جامعة البترا تنعى رئيس الوزراء الأسبق دولة مضر بدرانعاجل – رئيس الوزراء السابق مضر بدران في ذمة الله