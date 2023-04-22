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محافظة ينعى دولة مضر بدران

22 أبريل 2023
محافظة ينعى دولة مضر بدران

وطنا اليوم_ ينعى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة والأسرة التربوية دولة الدكتور مضر بدران وزير التربية والتعليم الأسبق، مستذكرا انجازات فقيد الوطن الكبير في قطاع التعليم وخدماته الجليلة الحافلة بالعطاء لوطنه ومليكه .
سائلين الله أن يلهم ذويه الصبر وحسن العزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون.


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