هيئة إبشر سيدنا توزع كسوة العيد في مأدبا

وطنا اليوم:التزاماً بالمسؤولية المجتمعية وقيم الإنسانية وتعزيزا لروح التواصل والتكافل الاجتماعي والعطاء خلال شهر رمضان المبارك أقامت هيئة أبشر سيدنا

حفل إفطار خيري للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعيات الخيرية وملتقيات الطفولة في مادبا ، وأقيم الحفل في كنيسة رقاد العذراء بدعم من رجل الأعمال النائب السابق محمد سليمان الشوابكة بحضور عدد من النواب والوزراء السابقين ورؤساء الجمعيات وملتقيات الطفولة المشاركة حيث وزعت خلال حفل الأفطار كسوة العيد على الاطفال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة وسط اجواء من الفرح والمحبة الغامرة

وقال رئيس هيئة إبشر سيدنا وائل شفيق عجيلات إن هذا النشاط الخيري الإنساني يأتي في إطار اهتمامات الهيئة واهدافها وبرامجها العامة ويشكل أولوية كبيرة بدعم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة

وابناءنا الايتام في المجتمع انسجاما مع القيم الإنسانية والاخلاقية الجامعة وتجسيدا لقيم التكافل والتعاضد الاجتماعي بين أبناء الوطن من شتى الأصول والمنابت وتنفيذا لرؤى ملك الإنسانية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في ايلاء تلك الفئات أقصى إهتمام ممكن.

واشار عجيلات إن الهيئة وبالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات التعليمية والاكاديمية ومؤسسات المجتمع المحلي نفذت العديد من حفلات الإفطار الرمضاني في مختلف محافظات المملكة شمل مايزيد على ٩٠٠ طفل .

واضاف عجيلات هذا الافطار مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي والانساني التي تتجلى في شهر رمضان المبارك شهر الخير والرحمه والعطاء وتجسيدا لبرامج الهيئة الخيرية والتطوعية المختلفة التى تهدف إلى دعم الفئات المختلفة من ابناء المجتمع الأردني الواحد ترسيخا لقيم المحبة والتراحم التي نادى بها جلالة الملك وكانت رسالته الدائمة لكافة المؤسسات وهيئات المجتمع المحلي والمدني

مشيرا إن الهيئة إلى جوانب عملها المختلفه ستستمر بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الخيرية والتطوعية بما يحقق مفهوم الشمولية والتنمية الشاملة والمستدامة لكافة جوانب الحياة ودعم مختلف الفئات الشبابية والطلابية والمرأة خاصه مع دخول الدوله الأردنية المئوية الثانية لتأسيسها بما ينسجم فعليا مع أفكار ومناهج عمل سيد البلاد وولي عهده الأمين.