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الخارجية: بدء إجلاء الأردنيين من السودان اليوم

22 أبريل 2023
الخارجية: بدء إجلاء الأردنيين من السودان اليوم

وطنا اليوم:بدأ الأردن، السبت، بعمليات إجلاء مواطنين من السودان، بتوجيهات ملكية سامية، وفقا للناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي.
وقال المجالي إنّ عملية إجلاء الأردنيين من السودان ستشمل ما لا يقل عن 300 أردني، حيث إن القرار راعى ضمان سلامة الأردنيين واتخاذ الخيار الأفضل، والأوضاع على أرض الواقع.
وأضاف، أن هناك تعاونا دائما ومستمرا مع الإمارات والسعودية بشأن عمليات الإجلاء من السودان.
وأكّد المجالي، أن عملية إجلاء الأردنيين قد تكون من أكبر عمليات الإجلاء من السودان حتى اللحظة
,أعلن الجيش السوداني، أنه سيتم في وقت لاحق تأمين إجلاء البعثة الأردنيةن رفقة رعايا دول أخرى، برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، ثم إلى دولهم.
ونشرت صفحة القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها في موقع فيس بوك اليوم السبت، “تلقى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إتصالات من الدول لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد وقد وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول”.
وقد جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق إلى السعودية


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