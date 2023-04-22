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قوة الانتشار السريع مالي3 توزع مساعدات إنسانية بمناسبة العيد

22 أبريل 2023
قوة الانتشار السريع مالي3 توزع مساعدات إنسانية بمناسبة العيد

وطنا اليوم:وزعت قوة الانتشار السريع مالي 3، امس الجمعة، مساعدات إنسانية وطبية على السكان المحليين في جمهورية مالي بمناسبة عيد الفطر السعيد.
واشتملت المساعدات على عدد من الأدوية والعلاجات وحقائب ولوازم مدرسية ومساعدات عينية تسهم في التخفيف من معاناة الشعب المالي.
وكانت قوة الانتشار السريع مالي 3 يشاركها مرتبات قوة الإسناد الأرضي (ASU)، قد أدت صباح اليوم صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة الواجب.
يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تشارك في قوات حفظ السلام في مالي منذ شهر تموز 2018، ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به القيادة العامة مع قوات حفظ السلام الدولية.


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