تويتر لحكومة الخصاونة: “إدفعوا اولاً ” هل تستعير الحكومة من ابوالراغب شعاره المشهور؟

وطنا اليوم – خاص – تداول ناشطون خبر سحب تويتر امس الجمعة علامة التوثيق ، من معظم حسابات الحكومة بنوع من التهكم والسخرية .

وكما سحبت المنصة العلامة من شاشة المملكة والتلفزيون الأردني كما سحبت علامة التوثيق من حسابي مجلس النواب ومجلس الأعيان ، فيما ابقت عليها على حساب وكالة الأنباء الأردنية “.

ناشطون ربطوا سحب العلامة الزرقاء من مواقع رسمية حكومية بدفع فواتير الكهرباء والماء ، فيما اخرون اعتبروا الحكومة تتهرب من دفع ما عليها رغم انها تاخذ من المواطن .

وفي اكثر التعليقات سخرية تسال احد الناشطين هل تستعير الحكومة شعار طارق لو الراغب الشهير (لن ندفع ثمن فواتير عهركم) وترفعه في وجه ايلون ماسك الذي اتخذ قرار العلامة الزرقاء بعد استحواذه هلى موقع التواصل تويتر ، ام ان ابوالراغب سيطلب ايضا الحكومة ان تدفع مقابل استخدام العلامة المسجلة لشعار (لن ندفع ثمن فواتير عهركم).

يشار الى انه الحصول على العلامة الزرقاء مقابل مبلغ مالي شهريا. وسحب العلامات الزرقاء من عشرات المؤسسات العالمية والمشاهير والشخصيات العامة.