مستشفى جرش الحكومي أنقاذ حياة سيدة تعرضت ل 10 طعنات في محافظة جرش

وطنا اليوم_أجريت عملية معقده لإنقاذ حياة سيدة تعرضت لأكثر من 10 طعنات وفق مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم



وقال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم إن السيده حضرت مساء يوم أمس وقد تعرضت لأكثر 10 طعنات في الأطراف العلوية و الشريان الرئيسي لليد وإصابات متعددة في القفص الصدري وإصابات متعددة في الكبد والكلية اليمني والمعدة وجروح قطعية متعددة في الظهر والأطراف السفلية.



وأضاف العتوم بأنه تم إدخالها مباشرة إلى غرفة العمليات وقام فريق طبي متخصص مكون من الطبيب محمد علان والطبيب مهند خواجا والطبيب طارق البوريني والطبيب جهاد دعدرة بإجراء العملية لها.





وتم إجراء العملية بإشراف مباشر من مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم حيث وصفت حالتها بالمستقره وهي الأن بالعناية المركزة