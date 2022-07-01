بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مختصون: الأردن في مرتبة جيدة بحماية الطيور من التكهرب

منذ 28 ثانية
مختصون: الأردن في مرتبة جيدة بحماية الطيور من التكهرب

وطنا اليوم:أكد مختصون أن الأردن في مرتبة جيدة بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية والطيور من التكهرب.
جاء ذلك خلال ورشة استمرت ثلاثة أيام واختتمت اعمالها أمس الخميس، بتنظيم من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع مؤسسة “بيردلايف انترناشيونال”، من خلال مجموعة من المشاريع الدولية المختصة، منها مشروع المسارات الآمنة لهجرة الطيور في منطقة المتوسط، الممول من مؤسسة “مافا” السويسرية والمنفذ من قبل “بيردلايف إنترناشونال”، ومشروع الطيور الحوامة المهاجرة، الممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع المحافظة على طائر الرخمة (النسر المصري) والممول من الاتحاد الأوروبي، وشارك فيها مختصون عرب وأردنيين، لرفع كفاءة أصحاب العلاقة من شركات توزيع الكهرباء والجهاز الحكومي على المستوى المحلي والإقليمي في السيطرة على مشكلة تكهرب الطيور.
و لفت المختصون إلى وجود علاقة تأثير متبادلة بين خطوط نقل الطاقة الكهربائية والطيور وحدوث الحرائق للغابات، مشيرين إلى أن عزل خطوط نقل الطاقة يعود بفوائد عديدة على حماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية من الأعطال التي قد تسببها الطيور عند ارتطامها بالأسلاك، وماينتج عنه من تكهرب يؤدي إلى اشتعال الطيور وسقوطها على الغطاء النباتي، مسببة حرائق في الغابات.

واوضحوا أن حماية حياة الطيور تنعكس ايجابا على تمويل مشاريع الطاقة كون الجهات المانحة تفرض التزامات للحفاظ على البيئة وحياة الطيور.
وقال مدير وحدة إدارة مشاريع الطيور فيالجمعية الملكية لحماية الطبيعة طارق قنعير، إن حوادث تكهرب الطيور واصطدامها مع خطوط الطاقة، تعتبر أحد الأخطار الرئيسية التي تهدد حياة الطيور وخطوط نقل الطاقة الكهربائية على المستويين المحلي والعالمي.
وأشار إلى أن الجمعية، تنبهت لهذه الأخطار مبكرا وتواصلت لهذه الغاية مطولاً مع الجهات المختصة، بهدف إعداد الأطر القانونية والإجراءات التنفيذية لتفادي مثل هذه الحالات.
واضاف إن الجمعية بدأت بالعمل على تعريف المناطق الخطرة لتكهرب الطيور، من خلال مسوحات ميدانية قامت بها على المستوى الوطني،.
وذكر ان الجمعية تواصلت مع إدارة مكب نفايات “الإيكيدر” الذي ينفذ مشاريع دولية لتطوير الموقع، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهات أخرى حول هذه المخاطر، حيث قامت بعزل خطوط الطاقة في المكب تفادياً لحوادث مماثلة.

وقال إن الجمعية تعمل حاليا على تطوير إجراءات وطنية من خلال عقد ورشة التدريب لكيفية تطبيق هذه الإجراءات للجهات المعنية والفاعلة.
وأكد قنعير أن الأردن في مرتبة جيدة بهذا المجال، وأنه بتطبيق خطوات عزل خطوط الطاقة ستنعكس الفائدة على ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي الذي يتسبب انقطاعه لثواني بنتائج سلبية على كثير من القطاعات التي يتوقف عملها، كما أنه سيحد من حرائق الغابات بسبب سقوط الطيورالمشتعل على الغطاء النباتي.
من جانبه قال مدرب الورشة الخبير المختص في الطيور من المملكة العربية السعودية الدكتور محمد شبراق، أن اهم تحدي يواجه الدول العربية في مجال حماية الطيور من التكهرب وحماية خطوط الطاقة هو قلة الدراسات العلمية والبحوث الموثقة، لأن توثيق الجهود العلمية يحقق كما من المعلومات المتراكمة ويؤسس قاعدة بيانات معرفية تساعد الدول على النجاح في حماية حياة الطيور وخطوط نقل الطاقة وتقليل حرائق الغابات، مشددا على ضرورة تفعيل دراسات الأثر البيئي لمشاريع الطاقة، والعمل على إيجاد تقييم بيئي استراتيجي بنظرة شمولية متكاملة الأبعاد.
ولفت شبراق إلى أن الأردن بمرتبة جيدة كونه تنبأ مبكرا لخطر هذه الظاهرة، ولمصادقته على معظم الإتفاقيات التي تتصدى للتغير المناخي وتحفظ حياة الطيور.
ولفت إلى أن التزام الدول تجاه حماية البيئة بمافيها حياة الطيوى يجذب تمويل الجهات المانحة ومصارف التنمية التي تمول مشاريع الطاقة كون تلك الجهات تفرض التزامات من شأنها الحفاظ على التنوع الإحيائي.
من جهته اشاد المهندس جهاد البدور من شركة توزيع الكهرباء بالورشة التدريبية كونها طورت المعرفة لدى المشاركين بما يخص الأثر السلبي الذي يعود على خطوط الطاقة الكهربائية بعد تكهرب الطيور وانقطاع التيار حيث يتجاوز الأثر السلبي الكثير من القطاعات مثل توقف ضخ المياه لوقت اطول حتى بعد عودة التيار.

واضاف ان الورشة وجهت المشاركين من قطاع الكهرباء إلى ضرورة التعاون لإعداد دراسة لتقييم الأثر الإقتصادي لانقطاع التيار الكهربائي الناتج عن الصعق الكهربائي.
من جانبها اعتبرت منسقة استعمالات الأراضي وتقييم الأثر البيئي في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة نور خريس، أن الورشة اضافة نوعية حول المخاطر التي تهدد الطيور ، مضيفة، أن التحدي الأكبر استطاعت الجمعية تجاوزه بالتعاون مع الشركاء والذي تمثل في التنسيق والربط بين مختلف الجهات المعنية، وتتبنة كافة الجهات المعنية الحلول وتطبيقها على أرض الواقع


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

19:58

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان

19:55

حادثة العقبة .. الشارع الأردني يُريد تدحرج رؤوس وإقالات

19:25

الفايز: نشهد عودة لقوى الإرهاب والتطرف في سوريا

19:21

وزير الخارجية يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

19:18

محمد صلاح يجدد عقده لمدة طويلة مع ليفربول

18:40

محال حلويات في الأردن ترفع الأسعار

18:06

فضيحة تسريب صوتي تطال راموس.. وطلب “واسطة” لحسم جائزة كروية

17:48

رئيس بلدية إربد الكبرى يتفقد مواقع بيع الاضاحي المعتمده لدى بلدية إربد الكبرى

17:38

أسبوع ثقافى مصرى فى الأردن احتفالا باختيار إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022

17:34

حملة نظافة حول حدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

17:08

نبيل رضوان سليمان عكروش في ذمة الله

17:04

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى ذوي شهداء الواجب بحادثة العقبة

16:47

الأردن ثاني أقل الدول العربية في متوسط تكاليف الحج

16:43

لا للشعارات السياسية والحزبية في الحج

16:28

إصابة خطاب بالرباط الصليبي والتوجه لاعتزال كرة القدم

16:27

البيئة: تسرب الكلورين لم يؤثر على الثروة السمكية في العقبة

16:15

استطلاع صادم يكشف : ربع الأمريكيين مستعدون لحمل السلاح ضد حكومتهم

16:12

الفيصلي يوضح موقفه من عقوبات اللجنة التأديبية

16:04

زعيم طالبان يظهر علنا لأول مرة منذ وصول الحركة للسلطة

15:59

موجة حر شديدة تضرب ألاسكا وشمال كندا

15:28

مصر.. أسرة طالبة المنصورة المذبوحة تكشف عن عرض مغر للعفو عن القاتل

15:10

شاهد بالصور : تشويه دوار الجامعة في اربد

15:01

100 ألف زائر للأردن برحلات الطيران منخفض التكاليف

14:52

الأردن يسمح للسوريين من حملة الإقامات الأوروبية بدخول المملكة

14:14

1.86 مليار دينار تكلفة استيراد الطاقة بالأردن خلال عام 2021

14:10

%37 نسبة أشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

14:04

خلال هذا العام.. مات عشر سكان فرنسا بسبب نقص القمح

13:56

أسوأ نسخة من كورونا تنتشر.. هل نعود إلى المربع الأول !

13:33

الدكتورة آيه كمال أبو الحاج .. مبارك اجتيازك امتحان مزوالة المهنة

13:09

58 حريق أعشاب خلال 24 ساعة الماضية

12:45

لكل متورط بالمخدرات.. دعوة هامة من المكافحة

12:39

التربية تتحدث عن موعد نتائج التوجيهي

12:03

الرياطي: ساحاسب الخصاونة لكونه “ساكت” على رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة

11:49

جلول البلدة والتل الأثري

11:34

فضيحة دبلوماسية .. سفير افريقي متهم بهتك عرض سكرتيرة عربية

11:24

الشرطة السعودية تكشف ملابسات مشاجرة نسائية بالرياض

11:06

إلغاء حصرية استيراد أسطوانات الغاز المنزلية الممنوحة لشركة مصفاة البترول

10:56

الرواشدة يكشف عن الفئة الأكثر تورطا في قضايا المخدرات في الأردن

10:27

الأمير فيصل يؤدي اليمين نائبا للملك

10:09

البنك الدولي: مشروع دعم إصلاح التعليم يسير بدرجة مرضية

09:58

أخطرها الثاني.. كيسنجر يحدد 3 سيناريوهات لانتهاء النزاع في أوكرانيا

09:50

الناتو : دور الأردن رئيس لاستقرار المنطقة

09:45

فتح موسم صيد الحمام في الاغوار

09:35

صندوق النقد الدولي يتيح للأردن سحب 183 مليون دولار

09:29

القبض على شخص طعن زوجته في الزرقاء

09:23

استبدال جميع آليات البلديات بأخرى حديثة ومكفولة

09:17

وزير الزراعة: 150 ألف شجرة زُرعت بالسلطاني والأبيض

00:13

سرقة 3 ملايين يورو من منزل رونالدو

وفيات

نبيل رضوان سليمان عكروش في ذمة اللهالقوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشةوفيات الخميس 30-6-2022وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022