ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان

وطنا اليوم:ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 2.17 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2476 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 17.8 مليون دينار مقارنة مع 8.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 113 بالمئة ، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 89 مليون دينار مقارنة مع 42 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 55.2 مليون سهم، نُفذت من خلال18743 صفقة