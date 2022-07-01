وزير الخارجية يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

وطنا اليوم:يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة عمل الجمعة إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه ‫لبنان‬.

وترأس لبنان الدورة الحالية رقم (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تنطق أعمال الدورة يوم غد السبت.

وسيلتقي الصفدي عددا من القيادات والمسؤولين اللبنانيين ونظراءه من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع