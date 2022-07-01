محمد صلاح يجدد عقده لمدة طويلة مع ليفربول

وطنا اليوم:أعلن نادي ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح جدد عقده مع الفريق “مدة طويلة”.

ونقل موقع النادي عن صلاح قوله في بيان “السعادة لا تسعني، وأتطلع للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. استغرق الأمر بعض الوقت للتجديد، لكننا أنهينا كافة الأمور وسنركز على الاستحقاقات المقبلة”.

وأضاف “شاهدنا جميعا حجم التطور والتقدم الذي حققه الفريق في السنوات الخمس أو الست الماضية. اقتربنا الموسم الماضي من الفوز بأربعة ألقاب، لكن لسوء الحظ خسرنا لقبين في الأسبوع الأخير من الموسم”.

ولم يكشف ليفربول عن أي تفاصيل، لكن شبكة “سكاي” البريطانية ذكرت أن صلاح وقّع عقدا حتى 2025.

وسجّل صلاح 23 هدفا في الدوري مع ليفربول الموسم الماضي، ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وأحرز الدولي المصري البالغ من العمر 30 عاما 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، وساعد النادي على الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز النجم المصري 156 هدفا في 254 مباراة مع ليفربول، في كل المسابقات منذ انضمامه للفريق قبل 5 أعوام.