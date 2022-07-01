أسبوع ثقافى مصرى فى الأردن احتفالا باختيار إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022



وطنا اليوم _ وزيرة الثقافة: الفعاليات الإبداعية التبادلية بين مصر والأردن نشات منذ عقود طويلة والقوى الناعمة وسيلة لتوطيد العلاقات مع الأشقاء



رشحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وفد ثقافى وفنى لتمثيل مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية والمشاركة فى الاحتفالات باختيار مدينة ” إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 ” من خلال أسبوع ثقافى مصرى يقام فى الفترة من 1 حتى 7 يوليو وذلك تفعيلا للبرنامج التنفيذى الذى وقعته مع نظيرتها الأردنية هيفاء النجار ويشمل عدة مسارات للتعاون الثقافى بين مصر والأردن تضم عدد من المجالات الفنية والثقافية والإدارة والصناعات المتخصصة التي من شأنها تبادل الخبرات وإتاحة الفرص أمام مثقفي البلدين للحوار والتواصل المثمر للارتقاء بالوعي .



قالت عبد الدايم إن مصر والأردن تجمعهما روابط تاريخية متجذرة ، وأضافت أن القوى الناعمة بمختلف صورها أحد وسائل توطيد العلاقات مع مختلف الشعوب خاصة الأشقاء ، مشيرة أن الفعاليات الإبداعية التبادلية بين البلدين نشات منذ عقود طويلة ، ووجهت التهنئة لشعب الأردن لاختيار أربد العاصمة العربية للثقافة فى 2022 .



يشار أن الوفد المسافر لإقامة الأسبوع الثقافى المصرى بالاردن احتفالا باختيار إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 يترأسه الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ويشمل برنامج فعالياته عدة ندوات ثقافية اعدها المجلس الاعلى للثقافة ، ويقيم صندوق التنمية الثقافية معرضا لفنون الخط العربي واخر للحرف التقليدية وورشة عمل خاصة بها ، كما تشارك الاوبرا بفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، والبيت الفني للفنون الشعبية بالفرقة القومية للفنون الشعبية، وقطاع الانتاج الثقافي بالعرض المسرحي “فريدة” .