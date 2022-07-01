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100 ألف زائر للأردن برحلات الطيران منخفض التكاليف

منذ 3 دقائق
100 ألف زائر للأردن برحلات الطيران منخفض التكاليف

وطنا اليوم:قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، اليوم الجمعة، إن عدد الزوار عبر رحلات الطيران منخفض التكاليف القادمة إلى الأردن بلغ 100 ألف زائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار/مايو من العام الحالي.
وبين عربيات أن نسبة الأردنيين من إجمالي الزوار على رحلات طيران منخفض التكاليف بلغت 14%، وفقا للمملكة.
وأشار إلى أن شركات الطيران منخفض التكاليف القادمة إلى الأردن تسير رحلاتها من 15 دولة حول العالم منها 14 دول أوروبية، إضافة إلى تسير رحلات منتظمة من 25 مطار دولي حول العالم


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