بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

1.86 مليار دينار تكلفة استيراد الطاقة بالأردن خلال عام 2021

منذ 4 دقائق
1.86 مليار دينار تكلفة استيراد الطاقة بالأردن خلال عام 2021

وطنا اليوم:وصلت كلفة الطاقة التي استوردها الأردن خلال العام الماضي، إلى نحو 1.858 مليار دينار، بحسب ما أظهرت بيانات سنوية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأفاد الكتاب السنوي لوزارة الطاقة عن عام 2021، أن “كميات الطاقة الأولية المستهلكة في الأردن خلال عام 2021 وصلت إلى 8.166 طن مكافئ نفط، بحيث وصل معدل استهلاك الفرد من الطاقة قرابة 739 كيلو مكافئ نفط للفرد الواحد”.
أما فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فبلغ معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية 1.746 ألف كيلو واط ساعة للفرد الواحد العام الماضي، بحيث بلغت نسبة تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية 99%، على ما أوضح الكتاب.
وتراجعت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العام الماضي، لتصل إلى 73% من الطاقة الكهربائية المنتجة مقارنة مع عام 2020 بحيث بلغت آنذاك 80%.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء إلى ما نسبته 28% العام الماضي، مقارنة مع 22% سجلت في عام 2020


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

14:10

%37 نسبة أشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

14:04

خلال هذا العام.. مات عشر سكان فرنسا بسبب نقص القمح

13:56

أسوأ نسخة من كورونا تنتشر.. هل نعود إلى المربع الأول !

13:33

الدكتورة آيه كمال أبو الحاج .. مبارك اجتيازك امتحان مزوالة المهنة

13:09

58 حريق أعشاب خلال 24 ساعة الماضية

12:45

لكل متورط بالمخدرات.. دعوة هامة من المكافحة

12:39

التربية تتحدث عن موعد نتائج التوجيهي

12:03

الرياطي: ساحاسب الخصاونة لكونه “ساكت” على رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة

11:49

جلول البلدة والتل الأثري

11:34

فضيحة دبلوماسية .. سفير افريقي متهم بهتك عرض سكرتيرة عربية

11:24

الشرطة السعودية تكشف ملابسات مشاجرة نسائية بالرياض

11:06

إلغاء حصرية استيراد أسطوانات الغاز المنزلية الممنوحة لشركة مصفاة البترول

10:56

الرواشدة يكشف عن الفئة الأكثر تورطا في قضايا المخدرات في الأردن

10:27

الأمير فيصل يؤدي اليمين نائبا للملك

10:09

البنك الدولي: مشروع دعم إصلاح التعليم يسير بدرجة مرضية

09:58

أخطرها الثاني.. كيسنجر يحدد 3 سيناريوهات لانتهاء النزاع في أوكرانيا

09:50

الناتو : دور الأردن رئيس لاستقرار المنطقة

09:45

فتح موسم صيد الحمام في الاغوار

09:35

صندوق النقد الدولي يتيح للأردن سحب 183 مليون دولار

09:29

القبض على شخص طعن زوجته في الزرقاء

09:23

استبدال جميع آليات البلديات بأخرى حديثة ومكفولة

09:17

وزير الزراعة: 150 ألف شجرة زُرعت بالسلطاني والأبيض

00:13

سرقة 3 ملايين يورو من منزل رونالدو

00:04

أبو عمارة: خسارتنا من الفيصلي جاءت في وقت مناسب

23:26

عشيرة القطاونة تكرم معالي العين الشيخ جمال الصرايره

23:26

اول انخفاض شهري للنفط منذ 7 اشهر

22:53

السفير الاردني في العراق “الزعبي” يلتقي مستشار الامن القومي في بغداد

22:48

لدى زيارته الاجنحة المشاركة في معرض HITEX 2022..
الصالح يؤكد دعم القدرات الفنية والتقنية

22:42

الزرقاء: ثلاثيني يوجه “طعنات قاتلة” لزوجته

22:40

وزير الاستثمار يلتقي بعثة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار

22:38

تشييع جثمان الشهيد الرقيب عدي الخرابشة الى مثواه الاخير

22:38

حبس أب وابنه وابنته في جريمة عائلية

22:35

اليمني عبد الرحمن الخضر يتوج هدافاً لبطولة غرب آسيا للناشئين والأردن تتوج باللقب

22:30

الشرطة المجتمعية تشارك احتفال جبل عمان بميلاد ولي العهد الأمير

22:15

الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتكريم اوائل الدورات من الممرضين والممرضات والقابلات…

22:11

القيسي يطلع على واقع الخدمات في بدر الجديدة ووادي السير وتلاع العلي

22:09

الكوفحي يدعوا المواطنين للمشاركة في حملات النظافة العامة التي ستطلقها البلدية الاسبوع القادم

22:09

دورة حول الاتجاهات الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي

21:58

الكــوفحـــي : الدورات التدريبية تعمل على رفع وتحسين الاداء للموظفين

21:53

الكسبي يبحث سبل تعزيز افاق التعاون مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

21:47

المهندسين تختتم فعاليات المؤتمر المعماري الاردني الدولي السادس

21:39

صورة نادرة تجمع فيروز وأم كلثوم..

21:10

اختتام بازار الخير في مؤسسة نهر الأردن

21:06

كريشان:بلدية الازرق من البلديات المهمة وتستحق الدعم الكامل

21:05

الشخير الوطني ( لمن يقرأ)

20:58

آمال بالافراج عن مئات الموقوفين خلال الاسبوع المقبل

20:43

استئناف فعاليات مهرجان صيف الأردن بعيد الأضحى

20:35

الأردن بطلاً لبطولة غرب آسيا تحت سن 17 عاماً

وفيات

القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشةوفيات الخميس 30-6-2022وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022