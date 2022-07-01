1.86 مليار دينار تكلفة استيراد الطاقة بالأردن خلال عام 2021

وطنا اليوم:وصلت كلفة الطاقة التي استوردها الأردن خلال العام الماضي، إلى نحو 1.858 مليار دينار، بحسب ما أظهرت بيانات سنوية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأفاد الكتاب السنوي لوزارة الطاقة عن عام 2021، أن “كميات الطاقة الأولية المستهلكة في الأردن خلال عام 2021 وصلت إلى 8.166 طن مكافئ نفط، بحيث وصل معدل استهلاك الفرد من الطاقة قرابة 739 كيلو مكافئ نفط للفرد الواحد”.

أما فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فبلغ معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية 1.746 ألف كيلو واط ساعة للفرد الواحد العام الماضي، بحيث بلغت نسبة تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية 99%، على ما أوضح الكتاب.

وتراجعت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العام الماضي، لتصل إلى 73% من الطاقة الكهربائية المنتجة مقارنة مع عام 2020 بحيث بلغت آنذاك 80%.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء إلى ما نسبته 28% العام الماضي، مقارنة مع 22% سجلت في عام 2020