الشرطة السعودية تكشف ملابسات مشاجرة نسائية بالرياض

وطنا اليوم:كشفت الشرطة السعودية بعض ملابسات مشاجرة الرياض النسائية التي شارك فيها رجل مستخدما سلاحه، وأثارت ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين بعدما وُثقت في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع.

وتظهر في الفيديو مجموعة فتيات يتبادلن الضرب في مشاجرة حدثت بالقرب من مجموعة نساء تجمعنّ أمام إحدى المدارس، على حد وصف مغردين سعوديين.

وقالت شرطة منطقة الرياض إنها ”باشرت بلاغا من فتاتين عن تعرضهما للاعتداء أمام أحد المرافق العامة، من فتاتين، وتهديد آخر لهما بسلاح والهرب من الموقع“.

وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه ”تم ضبط الفتاتين المعتديتين والرجل المسلح الذي شارك في المشاجرة“، مشيرة لكون ثلاثتهم سعوديين، فيما لم تكشف عن جنسية صاحبتي البلاغ.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقاف المتهمين الثلاثة واستكمال الإجراءات النظامية.

ولم يتضح سبب المشاجرة، لكن مدارس المملكة أنهت العام الدراسي بعد ظهر يوم الخميس، حيث أنهى ملايين الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثالث قبل أن يستقبلهم أهاليهم عند بوابات المدارس.

وترصد الجهات المختصة في السعودية مقاطع الفيديو والصور والتدوينات التي تتضمن مخالفات للقوانين المحلية، وتلاحق المتورطين فيها.