لدى زيارته الاجنحة المشاركة في معرض HITEX 2022..الصالح يؤكد دعم القدرات الفنية والتقنية

وطنا اليوم_زار عضو مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات عبد العظيم الصالح جناح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، وجمعية انتاج شركات تقنية المعلومات الممثلة لشركات القطاع الخاص في معرض HITEX 2022.



وبيّن الصالح أن العراق يضع لبنات التحول الرقمي الأولى في كل قطاعات العمل، موضحاً أن الحكومة العراقية تولي هذا الأمر أهمية قصوى لضرورته في تسهيل الأعمال اليومية للمواطن والدولة.



وأكد عضو مجلس المفوضين على وجود أكثر من فرصة عمل وتعاون مع المؤسسات الحكومية الأردنية وشركات القطاع الخاص، موضحاً أن الهيئة تسعى الى تأسيس علاقات عمل وتعاون مشترك وتبادل خبرات مع كل الجهات المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات لتطوير القدرات الفنية والتقنية.



واستمع الصالح لشرح مفصل عن عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجمعية انتاج الشركات الأردنية، ودور كل جهة منهما في العمل والتنظيم والاستثمار.

