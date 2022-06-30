تشييع جثمان الشهيد الرقيب عدي الخرابشة الى مثواه الاخير

وطنا اليوم_مندوبا عن عطوفة مدير الامن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمه شارك مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد الدكتور محمد طبيشات وبحضور مدير الدفاع المدني العميد المهندس حاتم جابر وقائد امن اقليم الوسط العميد الدكتور علي الزعبي ومدير شرطة محافظة البلقاء العميد سفيان الربابعة بتشييع جثمان الشهيد الرقيب عدي محمد عبد المجيد الخرابشة من مرتب مديرية الدفاع المدني الى مثواه الاخير في مقبرة وادي الحور في محافظة البلقاء .



ونقل مساعد مدير الامن العام للقضائية احر مشاعر العزاء والمواساة باسم عطوفة مدير الامن العام وجميع منتسبي الجهاز لذوي الفقيد سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان .



هذا وقد شارك في تشييع جثمان الفقيد عدد كبير من ضباط وضباط صف وافراد الامن العام والقوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي بكافة التشكيلات وقد اقيمت للفقيد مراسم تشييع عسكرية .



“إنا لله وإنا إليه راجعون “