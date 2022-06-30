الشرطة المجتمعية تشارك احتفال جبل عمان بميلاد ولي العهد الأمير

وطنا اليوم _ شاركت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة وسط عمان اليوم الاحتفال بعيد ميلاد سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله بن الحسين في منطقة جبل عمان وتم توزيع الأعلام والحلوى والقهوة على المواطنين .



وفي سياق آخر شاركت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة شمال عمان بإحتفال مستشفى الامير حمزه باليوم العالمي للتبرع بالدم حيث تم تكريم مديرية الاعلام والشرطة المجتمعيه على الجهود التي بُذلت بحملات التبرع بالدم للمواطنين .