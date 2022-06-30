الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتكريم اوائل الدورات من الممرضين والممرضات والقابلات…

وطنا اليوم _ اقامت مديرية التمريض والمهن الطبية المساندة/ شعبة التدريب والتطوير في الخدمات الطبية الملكية اليوم الخميس بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، حفل لتكريم اوائل الدورات التي تم عقدها خلال العامين السابقين، في مركز التأهيل الملكي/ مدرج الأمير حمزة.



ويأتي هذا الاحتفال تكريماً لنخبة من ضباط وضباط الصف/ ممرضين وممرضات الخدمات الطبية الملكية من الذين انهو فترة تدريبية دأبوا واجتهدوا فيها، وسعوا من خلالها لتحصيل أعلى المراتب والدرجات.



وبدأ الحفل بالسلام الملكي و ايات عطرة من الذكر الحكيم، ورحبت ركن/1 تدريب وتطوير المقدم هلا العدوان بالحضور الكريم و ضيوف الحفل من القيادة العامة للقوات المسلحة ومستشارة سمو الاميرة منى الحسين لشؤون المجلس التمريضي السيدة دعد شوكة.

وقالت مديرة التمريض والمهن الطبية المساندة العقيد بسمة الزعبي، ان دور التمريض في الخدمات الطبية الملكية جزء أصيل وفاعل ليمثل القطاع التمريضي ولا سيما العسكري بشكل متميز وعلى درجة عالية من الكفاءة.



واضافت العقيد بسمة الزعبي اننا في مديرية التمريض لم ولن نتوانى يوماً عن تقديم كل انواع الدعم وتذليل كل الصعوبات، وبذل كل جهد من شأنه أن يرتقي بمستوى التمريض وتعزيز مكانتهم وجعلهم دائماً في الطليعة.



وكما قدمت رئيس شعبة التدريب و التطوير في مديرية التمريض المقدم ليندا رحاحلة ايجازاً عن انجازات الشعبة بما يتضمنه من تدريب وتأهيل الكوادر التمريضية من خلال عقد الدورات التخصصية الداخلية والتنسيب للدورات الخارجية و المؤتمرات العلمية و الحاق الكوادر التمريضية ببرامج الدراسات العليا.

كما وأشارت الى انه تم اعتماد الدورات التمريضية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية و المجلس التمريضي الاردني و المؤسسة الامريكية للإعتماد و الإشهاد الامريكي ANCC.



واعرب احد الخريجين في كلمة ألقاها نيابة عن زملائه الخريجين الرائد اسامة القطيشات بالشكر لكل من قدم الدعم وهيأ الظروف لكسب علما ومعرفة جديدة.

وفي نهاية الحفل كرم مدير عام الخدمات الطبية الملكية أوائل الخريجين من الدورات التخصصية ممن حصلوا على اعلى المراتب والدرجات.