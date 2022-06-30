بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

القيسي يطلع على واقع الخدمات في بدر الجديدة ووادي السير وتلاع العلي

منذ 36 ثانية
القيسي يطلع على واقع الخدمات في بدر الجديدة ووادي السير وتلاع العلي


وطنا اليوم _ اكد نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ان منطومة الخدمات الالكترونية للامانة ساهمت في تبسيط الاجراءات امام المواطنين من حيث تقديم وتحصيل الخدمة دون الحاجة لمراجعة مديريات مناطق الامانة ، وانه لا بد من العمل قدماً لمعالجة اي تحديات تواجه هذه الخدمات التي تشمل كذلك خدمات يومية منها (الاستعلام ، وتقديم الملاحظات والشكاوى ، والدفع الكترونياً ) .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس مناطق ( بدر الجديدة ووادي السير وتلاع العلي ) ، وذلك ضمن سلسلة جولات ستشمل كافة مناطق امانة عمان .

وقدم اعضاء مجلس الامانة لمناطق بدر الجديدة عزام التراكية ووادي السير محمد المهيرات وتلاع العلي معتز البشير شرحاً عن واقع الخدمات واحتياجات المناطق من العمل البلدي والتحديات التي تواجه المناطق كمتطلبات خدمية تشمل البنية التحتية والتنظيمية والازدحامات المرورية والنقل العام .

وحضر اللقاءات مدراء المناطق ورؤساء الاقسام ، حيث جال القيسي خلال الزيارات على مختلف الاقسام واطلع الاحتياجات والتحديات ونسب الانجاز من مشاريع العمل البلدي فيها.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

22:09

الكوفحي يدعوا المواطنين للمشاركة في حملات النظافة العامة التي ستطلقها البلدية الاسبوع القادم

22:09

دورة حول الاتجاهات الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي

21:58

الكــوفحـــي : الدورات التدريبية تعمل على رفع وتحسين الاداء للموظفين

21:53

الكسبي يبحث سبل تعزيز افاق التعاون مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

21:47

المهندسين تختتم فعاليات المؤتمر المعماري الاردني الدولي السادس

21:39

صورة نادرة تجمع فيروز وأم كلثوم..

21:10

اختتام بازار الخير في مؤسسة نهر الأردن

21:06

كريشان:بلدية الازرق من البلديات المهمة وتستحق الدعم الكامل

21:05

الشخير الوطني ( لمن يقرأ)

20:58

آمال بالافراج عن مئات الموقوفين خلال الاسبوع المقبل

20:43

استئناف فعاليات مهرجان صيف الأردن بعيد الأضحى

20:35

الأردن بطلاً لبطولة غرب آسيا تحت سن 17 عاماً

20:30

الحكومة : إعلان نتائج التحقيق بحادثة العقبة الأسبوع المقبل

19:56

5 قتلى بمظاهرات في السودان والسلطات تقطع الإنترنت

19:50

مواطن يطعن شقيقته وزوجها في جرش

19:44

فعاليات ترويجية لكأس العالم في بوليفارد العبدلي

19:37

العمل تدعو المتقدمين للعمل في فقوع لإجراء المقابلات

19:28

العمايرة: الميناء الرئيسي بجميع أرصفته متوقف عن العمل

19:23

رئيس وزراء دولة الاحتلال ينقل صلاحياته إلى وزير الخارجية

19:18

بدء استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة ++ إلكترونياً

18:18

عقوبات على القطبين ونقل مباراة الفيصلي القادمة خارج ملعبه

18:08

الاتحاد الأردني يفرض عقوبات على الفيصلي والوحدات

18:06

ولي العهد يزور مديرية الدفاع المدني

18:02

الحكومة ترفع أسعار المحروقات لشهر تموز

17:24

منظمة بلومونت و جمعية جبل عجلون الخيرية يوقعات اتفاقية لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في عجلون.*

17:22

الإسراء توقع مذكرة تفاهم مع مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام

16:55

وزير خارجية العراق : حوارات بدأت ببغداد بين الأردن وإيران

16:44

البنزين بـ التقسيط لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن

16:37

الافتاء الاردنية توضح حكم صيام العشر من ذي الحجة

16:29

مياهنا: إجراءات تصل إلى فصل الخدمة لكل من يهدر المياه

16:10

الغذاء والدواء تنفي إدخال بزر يحتوي على سموم فطرية

16:10

اتحاد الكرة يخصص 3500 تذكرة للقاء العقبة والفيصلي

15:53

سيارة جديدة من الحكومة لمدير هيئة بـ 40 ألف دينار

15:52

وزير التنمية يبحث مع السفير الايطالي أوجه التعاون بين البلدين

15:47

ضبط 100 طن أجبان غير صالحة للاستهلاك البشري بالمفرق

15:46

صناعة عمان والملكية الأردنية : تعاون مشترك ادعم الصناعة الوطنية والناقل الوطني

15:40

توضيح من التربية: السؤال المتعلق بالاية صحيح

15:21

إنهاء عضوية قاسم التل من مجلس مفوضي تنظيم الاتصالات

15:19

الحكم على متهمين بغسيل أموال والاحتيال بالأشغال المؤقتة 21 سنة

15:15

إرادة ملكية بتسمية سفراء للأردن في الخارج (أسماء)

15:10

السوري ايمن حكيم مدربا لفريق الحسين إربد

15:07

متسول يعتدي على فرق المكافحة بالسلاح الابيض

15:02

إعادة جميع المتضررين من قضايا الجلوة في الكرك إلى منازلهم

14:49

المياه : ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الزارة – ماعين

14:38

كريشان : الكهرباء تستهلك ربع موازنة البلديات في الأردن

14:29

دورة حول الاتجاهات الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي

14:27

حادثة الدوار السابع .. هل كان يحفر ببئراً أم منجماً للبحث عن الذهب

14:22

تمديد العمل بتحديد الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة

وفيات

القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشةوفيات الخميس 30-6-2022وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022