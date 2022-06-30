القيسي يطلع على واقع الخدمات في بدر الجديدة ووادي السير وتلاع العلي



وطنا اليوم _ اكد نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ان منطومة الخدمات الالكترونية للامانة ساهمت في تبسيط الاجراءات امام المواطنين من حيث تقديم وتحصيل الخدمة دون الحاجة لمراجعة مديريات مناطق الامانة ، وانه لا بد من العمل قدماً لمعالجة اي تحديات تواجه هذه الخدمات التي تشمل كذلك خدمات يومية منها (الاستعلام ، وتقديم الملاحظات والشكاوى ، والدفع الكترونياً ) .



جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس مناطق ( بدر الجديدة ووادي السير وتلاع العلي ) ، وذلك ضمن سلسلة جولات ستشمل كافة مناطق امانة عمان .



وقدم اعضاء مجلس الامانة لمناطق بدر الجديدة عزام التراكية ووادي السير محمد المهيرات وتلاع العلي معتز البشير شرحاً عن واقع الخدمات واحتياجات المناطق من العمل البلدي والتحديات التي تواجه المناطق كمتطلبات خدمية تشمل البنية التحتية والتنظيمية والازدحامات المرورية والنقل العام .



وحضر اللقاءات مدراء المناطق ورؤساء الاقسام ، حيث جال القيسي خلال الزيارات على مختلف الاقسام واطلع الاحتياجات والتحديات ونسب الانجاز من مشاريع العمل البلدي فيها.