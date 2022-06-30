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بدء استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة ++ إلكترونياً

منذ 3 ثواني
بدء استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة ++ إلكترونياً

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن البدء باستقبال طلبات المنشآت والعاملون لحسابهم الخاص من فئة (الأدلاء السياحيين وسائقو التكسي العمومي) للاستفادة من برنامج استدامة بلس بلس الممول من مملكتي هولندا والنرويج وبرعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك عبر خدماتها الإلكترونية.
وبينت المؤسسة بأن المنشآت المستفيدة من البرنامج هي المنشآت العاملة في القطاع الزراعي بما في ذلك الحيازات الزراعية إضافة إلى المطاعم الشعبية ورياض الأطفال ودور الحضانات والمدارس، كما ويستفيد من البرنامج العاملون لحسابهم الخاص من ( الأدلاء السياحيين وسائقي التكسي العمومي).
وأوضحت المؤسسة أنه يشترط لشمول المنشآت في البرنامج أن لا يزيد عدد العمال المشمولين في المنشأة عن (10) عمال بتاريخ 1/6/2021 أو أي تاريخ يليه في حال كان شمول المنشأة بعد هذا التاريخ، كما يشترط أن لا تكون المنشأة قد استفادت مسبقاً من برنامج استدامة أو أي برنامج منبثق عنه، أو برنامج دعم الكُلف التشغيلية أو برنامج حافز، أو البرنامج الوطني للتشغيل.

كما بينت المؤسسة أنه يشترط لاستفادة المؤمن عليه من البرنامج أن لا يكون مشمولاً في المنشأة المستفيدة قبل تاريخ 01/06/2022 وأن لا يزيد أجره الخاضع للاقتطاع على 500 دينار.

كما ويستفيد العامل لحسابه الخاص من البرنامج بشرط أن لا يزيد الأجر المشمول الخاضع للاقتطاع على 500 دينار وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) وأن يكون مُسدداً للاشتراكات المُترتبة عليه.

وأوضحت المؤسسة أنه من خلال هذا البرنامج سيتم دعم الأجور بحيث يصرف للمستفيدين من البرنامج للعاملين في المنشآت أو لحسابهم الخاص دعم مقطوع بواقع (100) دينار لمدة ثلاثة أشهر تصرف في الشهر الأول والعاشر والخامس عشر من بداية البرنامج الذي سيستمر على مدار (18) شهراً.
وأما فيما يتعلق بدعم الاشتراكات فسيساهم البرنامج بنسبة (50%) منها للأشهر التسعة الأولى وبسقف 30 دينارا شهريا وبنسبة (25%) منها للأشهر التسعة اللاحقة وبسقف 15 دينارا شهريا. أما بالنسبة لدعم اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص فسوف يساهم البرنامج بذات النسب لاشتراكات تأمين الشيخوخة شريطة أن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) .
هذا وأوضحت المؤسسة بأن البرنامج يشمل العمال الأردنيين وغير الأردنيين وفقاً للنسب المحددة في الأسس الصادرة لهذه الغاية .
وعن آلية الاستفادة من برنامج استدامة بلس بلس للمنشآت والعاملين لحسابهم الخاص الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة، بينت المؤسسة أنه بإمكان ضابط ارتباط المنشأة أو العامل لحسابه الخاص الدخول على حساب المنشأة أو حسابه الشخصي على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة واختيار خدمة “برنامج استدامة بلس بلس”


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