وطنا اليوم _ نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يزور مديرية الدفاع المدني ويطلع على مستوى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع مختلف الحوادث، مثنيا على سرعة الاستجابة والأداء المتميز في التعامل مع حادثة تسرب الغاز التي حصلت بالعقبة، مما ساهم في تقليل الضرر الناتج عنها.
ولي العهد يزور مديرية الدفاع المدني
منذ 34 ثانية
مقالات ذات صلة
الخصاونة: نتصدى لمن يستهدف زعزعة الأوضاع الأساسية لمجتمعنا
مشروع ترميم فسيفساء بيزنطية في شمال الأردن
أصغر الوزراء عمراً في حكومة الدكتور بشر الخصاونة
الأوبئة: ارتفاع إصابات كورونا بالمملكة يدعو للقلق
انطلاق تمرين الأسد المتأهب في أيلول بمشاركة 32 دولة
القبض على المتهم بقتل فتاة آسيوية وإلقاء جثتها في...
#عاجل متصرف ناعور : النائب العجارمة متواري عن الأنظار...
الصفدي يلتقي نظيره الفلسطيني في عمان
الحكومة: سندرس انتخابات النقابات المهنية