وطنا اليوم _ نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يزور مديرية الدفاع المدني ويطلع على مستوى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع مختلف الحوادث، مثنيا على سرعة الاستجابة والأداء المتميز في التعامل مع حادثة تسرب الغاز التي حصلت بالعقبة، مما ساهم في تقليل الضرر الناتج عنها.