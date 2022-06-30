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اتحاد الكرة يخصص 3500 تذكرة للقاء العقبة والفيصلي

منذ 4 ثواني
اتحاد الكرة يخصص 3500 تذكرة للقاء العقبة والفيصلي

خصص اتحاد كرة القدم 3500 تذكرة، لمباراة فريقي شباب العقبة والفيصلي التي تجري يوم السبت المقبل، على ملعب تطوير العقبة.

وتأتي المباارة في اطار منافسات الجولة التاسعة لمنافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وجاء توزيع التذاكر على النحو التالي:

(750) درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي شباب العقبة.

(750) درجة أولى يسار المنصة لجمهور نادي الفيصلي.

(2000) درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي شباب العقبة.

واعلن الاتحاد اليوم عن تعليمات المباراة والتي جاءت على النحو التالي: تفتح جميع البوابات الداخلية والخارجية أمام الجماهير اعتباراً من الساعة 6 مساء.

يكون الدخول للمنصة الرسمية بموجب الباجات المصروفة من الاتحاد وبطاقات الدعوة الخاصة بالمباراة، مع التأكيد على عدم السماح بدخول الأطفال.

جلوس جمهور نادي شباب العقبة على الدرجة الأولى يمين المنصة والدرجة الثانية كاملة.

جلوس جمهور نادي الفيصلي على الدرجة الأولى يسار المنصة.

دخول جمهور نادي شباب العقبة من البوابات الخارجية للملعب رقم (1 و 3).

دخول جمهور نادي الفيصلي من البوابة الخارجية للملعب رقم (2).

خصصت البوابة الداخلية (5) للدرجة الأولى يمين المنصة، والبوابات رقم (3 و 4) للدرجة الثانية كاملة، لجمهور نادي شباب العقبة.

خصصت البوابة الداخلية (2) للدرجة الأولى يسار المنصة، لجمهور نادي الفيصلي.

دخول الجهات التنظيمية والإعلامية وحملة باجات المنصة الرسمية وبطاقات الدعوة VIP من البوابة رقم (1) للملعب


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