بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

“المرأة” : سياسياً و حزبياً

منذ 6 ثواني
“المرأة” : سياسياً و حزبياً


بقلم :د.بتي السقرات

وطنا اليوم_لكي نستشرف المستقبل لا بد من دراسة الحاضر ومعرفة ما وصلنا إليه من إنجاز في حياتنا السياسية،فبين إرث عروبي لم تبرز فيه المرأة أحيانا إلا لارتباطها بإسم أب أو زوج بخلفيات سياسية مثل صفية زغلول أو هدى شعراوي وإرث محلي شحّت فيه الأسماء السياسية من الإناث.

لذلك لا بد لنا أن نعترف بأن دور المرأة الذي مارسته في العقود الماضية كان تمثيلا ضعيفا من حيث مشاركتها على مختلف الأصعدة برلمانيا أو بلديا أو نقابيا وهذا كان نتيجة لمشكلة مزدوجة من شقين؛ “المرأة المرأة ” والمرأة والمجتمع بأكمله،فالذكورية في المجتمع لم تكن متمكنة في الرجال فقط و لكنها أيضاً موجودة في النساء أيضا فمحالات النجاح التاريخية من خارج الكوتا نادرة و لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

حتى نزيل هذا الفكر لا بد من تمهيد الطريق وتعبيده وقد جاء هذا من خلال قانون الأحزاب والانتخاب الجديد وبنسب ليست بقليلة نسعى لزيادتها، لكن نحن بحاجة لأن نقدم نماذج من سيدات مجتمع بمختلف شرائحهن المجتمعية وأي كان مواقعهن والمطلوب منهن أن يثبتوا علو كعوبهن في المشاركة السياسية بعكس ما كان شائعا في العقود الماضية.

إن العمل الحزبي القادم مهم للوطن ويحتاج لجهود الجميع لنتشارك في اتخاذ القرارات المصيرية لمستقبل أفضل لهذا البلد، وإن مشاركة المرأة ضرورة للمصلحة العامة قبل الخاصة بالرغم من مجموعة عوامل تؤثر سلبا في هذا الأمر كقوى الشد العكسي ومصالح لبعض الفئات لا ترغب بالشراكة لكن إن أردنا الفائدة العامة فيجب أن نشجّع المجتمع بشقيه على تقبل فكرة الأحزاب كونها تحمل الخير لهذا الوطن.

لقد كان لقلة تواجد المرأة في الحياة السياسية والحزبية نتيجة سلبية ، فالمرأة المدركة لأهمية العمل السياسي والحزبي تساهم في اقناع أبنائها بما يخص الأحزاب وقد تكون قادرة على أن تشكل نموذجا متميزا يقودهم للإنخراط في العمل الحزبي، وفي الأسرة أيضا لا بد من التشاركية في موضوع العم السياسي والحزبي بين الأم والأب بحيث يتشكل حالة خاصة داخل المنزل يتحدث فيها كلاهما للأبناء ولا ضرر إن كان في داخل الأسرة الواحدة أكثر من توجه حزبي.
فلهذا لا بد أن نبحث عن مجموعة من النماذج لسيدات ممن اقتحمن العمل الساسي والقادرات على أن يثبتن موجوديتهن ولديهن التأثير، فالتجربة القادمة صعبة لكن آن الأوان لنجد من يدق الجرس لتشجيع السيدات على الانخراط في العمل السياسي والحزبي و تعزيز الثقة بين بعضهن البعض عند توفر الإمكانيات والقدرات.
واليوم إذا وجدت التشاركية بالقناعة بمشاركة سيدات بمواقع قيادية حزبية وبرلمانية فإن هذا قادر أن يشكل نموذجا لأكثر من 50% من طالبات الجامعات أو المنتسبات للنقابات المهنية، فهذا العدد الكبير يبحث عن أنموذجا ناجحا خاصة بعد أن أخفقت المرأة أن تتبوأ مقاعد نقابية متقدمة وقلة عدد السيدات في مجالس النقابات وتواجدهن في العمل السياسي والبرلماني ضمن “الكوتا” والتي في الكثير من الأحيان تقدّم للعمل السياسي من لا يستحق.

يلوح لي في الأفق راية التغيير من خلال تجربتي الحزبية التي أخوضها وأرى كل يوم الدعم والتشجيع للشباب والشابات والسيدات من كل فرد من أفراده وسعيهم المستمر على الحث على دعم المرأة والشباب للوصول للصفوف الأولى في العمل السياسي والحزبي من خلال إشراكهم في كل خطوة والأخذ برأيهم بديمقراطية بحتة، وتوفير المدرسة الحزبية التعليمية والتوجيهية وهذ ما جعل لدي اليقين والإيمان بأننا نشرف على مستقبل أفضل، مستقبل نسعى فيه داخل مشروعنا لخير البلد وشعبه من خلال توجهنا لمجابهة كل التحديات من خلال التركيز على سيادة القانون والسعي لتطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي ضمن دولة مدنية حسب توجيهات جلالة الملك عبدالله بن الحسين أطال الله في عمره.
المرأة نصف المجتمع بل وتكاد تكون المجتمع بأكمله لما لها من دور أساسي و تستحق الدعم من المرأة و الرجل، لا لتكون ممثلة للمرأة بل لتكون ممثلة للشعب كله، فالكفاءات موجودة وتحتاج للدعم و التشجيع ،إن الأم التي تربي والأخت الحنون والإبنة الغالية تملك مكاناً حيوياً لكنه شاغر في هذا القطاع الحزبي فلنكن لها كل الدعم.
الوطن يحتاجنا جميعا فلنكن معه وله ولا نخذله.
عضو مؤسس في حزب إرادة الأردني


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

11:12

القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشة

11:11

ليت غايتهم مصلحة العقبة

11:10

التربية: بدء تصحيح التوجيهي ثالث أيام الامتحانات

11:03

القبض على شخصين سلبا أحد محال الصرافة في عمّان

11:02

الزراعة: نعمل على إنشاء 10 آلاف بئر لتجميع المياه

11:01

صور و فيديو …إرادة” في لقاء مع أهالي ديرعلّا

10:48

الموافقة على إعفاء المجمعات التجارية الجديد من الرسوم

10:41

الإمارات.. محمد بن زايد يصدر قرارا بشأن “أبناء المواطنات”

10:35

هل أنهت ال 53 ثانية التي ظهرت فيها آمال ماهر قلق محبيها عليها

10:25

الانسان اغلى ما نملك ، ارواح الاردنيين اغلى من ملايين الاستثمارات

10:07

وفيات الخميس 30-6-2022

10:03

بوتين يهدد الناتو ويرد على جونسون: لو كنت امرأة لما فعلتها

09:56

إصابة قائد لواء السامرة في جيش الاحتلال بإطلاق نار في نابلس

09:51

البيئة: أثر محدود جداً على الحياة البحرية بالعقبة جراء تسرب الغاز

09:46

فتح باب استقبال طلبات التوظيف من أوائل الأفواج الجامعية

09:43

وزير الخارجية: الأردن سيبقى قوةً من أجل السلام وصوتاً للاعتدال

09:40

المستثمرين تحمّل الأمانة و«الأراضي» تراجع قطاع الإنشاءات

09:32

الرئيسي الأوكراني يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

09:27

الأردنية : حرمان 15 طالبا من حضور حفل التخريج

09:17

ابوعاقولة يطالب بتمديد امر الدفاع رقم ( 55 )

09:16

الضمان: الخميس أخر يوم للاستفادة من برنامج بادر

09:15

حادثة العقبة .. الجريمة والعقاب!!

09:12

النابلسي : أنا من أصغر الأشخاص الذين تسلموا حقيبة وزارة الشباب

09:10

وزير العمل: لا عودة لبرنامج خدمة وطن

09:05

على من نسند المستقبل؟

06:16

العطلة من الجمعة إلى الثلاثاء

06:04

محاولة إعادة رسم صورة “الوليد بن يزيد” كما ظهرت في احد القصور التاريخية في #الاردن

05:50

لو أصبحتُ .. رئيساً للوزراء .. لو !؟

05:38

عاجل | بوتين: القوات الروسية تحقق أهدافها ضمن العملية الخاصة في أوكرانيا

05:35

مساد لطلبة التوجيهي في أول يوم إمتحان : “أبنائي الطلبة سيروا على بركة الله”

05:28

150٫880 ألف طالب توجيهي يمتحنون الإسلامية اليوم

03:22

وقعت بمصيدة الحب

00:45

حريق باحدى محال السجاد بالقرب من مستشفى البشير

00:37

أوكرانيا تعلن قطع علاقاتها مع سوريا

00:04

عاجل/الدفاع المدني يتعامل مع حريق اعشاب جافة امتد على دونمين في المقبرة القديمة في قرية ملكا

23:41

استشهاد أحد مرتبات الدفاع المدني أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ

23:39

وزير الشباب: خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية قبل آب

23:20

سقوط شخصين داخل حفرة في الدوار السابع والدفاع المدني يعمل على إخراجهم

23:14

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لوافد مصري اغـتـصب فتاة أمريكية في الاردن

23:06

عاجل |العثور على جثة وافد داخل مصنع في منطقة سحاب

22:58

فاجعة العقبة و”حبالنا” التي تقطعت

22:49

بينيت يعلن اعتزاله الحياة السياسية في الوقت الحالي

22:41

مكافات وحفل عشاء وتسوية مالية للفيصلي

20:59

صناعة عمان تدعو “الهيئة العامة” لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.. الاثنين القادم

20:55

عبيدات يوجه رسالة الى طلبة التوجيهي

20:50

تفاصيل صادمة لاسباب سقوط صهريج الكلورين في العقبة

20:31

وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

20:23

نقل صهريج الغاز من ميناء العقبة لمكب النفايات الخطرة في سواقة

وفيات

القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشةوفيات الخميس 30-6-2022وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022