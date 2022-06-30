القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشة

وطنا اليوم:تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الشهيد الرقيب عدي محمد الخرابشة من مرتبات الأمن العام الذي استشهد أمس الأربعاء، أثناء قيامه بواجبه في عملية إنقاذ نفذتها كوادر الدفاع المدني، لإخراج شخصين سقطا داخل حفرة يزيد عمقها عن 30 متراً، داخل منزل في العاصمة عمّان.

وإذ تنعى القوات المسلحة الشهيد لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء