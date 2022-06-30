بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

ليت غايتهم مصلحة العقبة

منذ ثانيتين
ليت غايتهم مصلحة العقبة

بقلم الصحفي عمر الصمادي
لا أرى ان القصة تكمن بالأشخاص إخوتي الأعزاء أبداً، فنحن جميعا أبناء هذا الوطن … ولا ولن نزاود على بعضا البعض .
من عايش مشروع منطقة العقبة الاقتصادية ذات الأحكام الخاصة يتذكر انه من حقبة الرئيس الثالث إلى اليوم، كم عدد الشخصيات القيادية التي تقلبت على العقبة من أعلى الهرم القيادي فيها..
ويتذكر ان منهم من ترك موقعه مرغما في الغالب ( إقالة صريحة أو إقالة مغلفة بغطاء الاستقالة لحفظ ماء وجهه ، والحقيقة انه طرد شر طردةِ) ومنهم من ذهب إلى عمان واختار بنفسه ألا يعود إلى العقبة وذلك بفضل الضغط الشعبي غالبا ومرة واحدة لأنه رجل حر مسؤول ( واجه رئيس الوزراء إما ان يحقق مطالب الناس والموظفين ويكون رئيسا بصلاحياته أو يقبل استقالته فكان خيار دولته قبول الاستقالة لان زمن المسؤول الجريء القوي ولى إلى غير رجعة) وهناك مسؤولين لفظهم المجتمع العقباوي، وهناك من قدراته عجزت عن تحقيق بند واحد من رؤية سيدنا أطال الله عمره ولأنه موظف عادي فقد فشل وافشل الجميع بعرواه، ومنهم من إقالته جاءت لسوء أعماله وعجرفته وفوقتيه واعتقاده انه مرسل من رب العباد وما حد بفهم بالعالم غيره … ومع كل ذلك الإحلال والاستبدال زادت البوصلة انحراف وتعمقت الأخطاء وتراكم الفشل فوق الفشل
…. وفي مقولة شخصية لاحد الرؤساء (الأفذاذ بحق) قال لي بالحرف من خلف طاولة مكتبة مشيرا بيده إلى السجادة الموضوعة في الجلسة المقابلة ( لو رفعت طرف السجادة يا عمر لاكتشفت حجم البلاوي والأوساخ التي أمامي … اقسم بالله ما أنا عارف من وين ابدأ ولا باي ملف ابلش ) ووضع يده على خده وصفن وما زلت أنا صافنا إلى اليوم كمواطن وكصحفي اعتقد انني كافحت وقاتلت طوال خدمتي من اجل مشروع وطن وليس من اجل التشدق والتسحيج لمسؤول اجرب …
لذلك أنا شخصيا لست مقتنع بالمطالبة بتغيير الشخوص، وبشكل محدد هذا المجلس الذي احترم شخوصه، ولأن من يطالب بالتغيير سيضع رقاب الكثيرين على مقصلة المحاسبة على ذنوب وجرائم وأخطاء ليس لهم ذنب بها، وسيحمل هذا المجلس أوزار وخطايا فادحة وصارخة ارتكبتها مجالس سابقة بعينها وشخوص بعينهم ، في حقب مأساوية عصيبة سابقة، كانت العقبة الخاصة فيها بكرا ولكنهم حولوها إلى مزرعة خاصة بهم، ساعدهم على ذلك زمرة سحيجة هبيشة كذابين منافقين، حققوا مصالحهم على حساب المواطن والوطن مقابل دريهمات أو وظيفة أو راتب أو منصب لا يستحقونه .
المؤمن قد يخطئ وقد يرتكب الموبقات حتى القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة ولكن أي جريمة أهون عند الله من ( النفاق والكذب) وتزييف الحقائق وتلبيس التهم لأي كان لمجرد الفعل .
إرجعوا إلى بدايات دراسات الجدوى لمنظومة الموانئ وهيكلتها وخصخصتها ودراسات المخططات الشمولية لها وآليات التعيين في المواقع المتقدمة وتفصيل المناصب واختراع شركات ومواقع لعيون فلان وعلان خلافا عن أنظمة تسكين الموظفين … تذكرونها جيدا وتذكرون تلك الاعتصامات.
ستجدون المجرم الحقيقي الذي جعل العقبة بكل أركانها تدفع اليوم نتائج ما اقترفت وتلاعبت به تلك الأيادي القذرة.
أما ان ننقاد للمناداة بمحاسبة مجلس مفوضين أو رئيس شركة التطوير( ما لهم بالقصر إلا من امس العصر ) فهذا ظلم وحرام ..
واقسم اني أعطي رايا مقتنعا به اشد القناعة واقسم ان أحدا ما تأذى بمقدار ما تأذيت أنا من مجالس المفوضين فلست مدافعا عن احد ولن أدافع إلا عن الحق.
ولكن من يوجه البوصلة المجتمعية نحو أشخاص بعينهم، مستغلا هذا الظرف وعواطف الناس فإنني واثق من وجود مئارب شخصية والكثير منها مكشوف …
لا اغتر أبدا ولا أسير خلف من يزعم انه يدافع عن مصالح الناس وأعماله تثبت العكس ولا بمن تاجر وقايض وباع قضايا موظفين وتلاعب بمصائرهم ليحقق مكاسبه، فهي فرصه ما لاحت الان لينقض هذا البعض للانتقام ممن وقف ويقف في وجه المنافع والتنفيع.
بكفينا ما جرى من بشاعة لوعت قلوب الجميع، ويكفي ان نراهن على العقبة كمدينة احتوتنا منذ عام ١٩٧٣ إلى اليوم فأصبحت مدينة بحجم وطن نتشارك بها ونحن الأولى بالدفاع عنها من كل ثعلب ماكر قناص فرص ماهر متمرس في ركوب الموج .
عندما تلتقي مع الموت إما ان تصمت وتتأمل أخرتك … وإما ان تلوذ بنفسك في جوف أمراضك وشرر انتقامك


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

11:10

التربية: بدء تصحيح التوجيهي ثالث أيام الامتحانات

11:03

القبض على شخصين سلبا أحد محال الصرافة في عمّان

11:02

الزراعة: نعمل على إنشاء 10 آلاف بئر لتجميع المياه

11:01

صور و فيديو …إرادة” في لقاء مع أهالي ديرعلّا

10:48

الموافقة على إعفاء المجمعات التجارية الجديد من الرسوم

10:41

الإمارات.. محمد بن زايد يصدر قرارا بشأن “أبناء المواطنات”

10:35

هل أنهت ال 53 ثانية التي ظهرت فيها آمال ماهر قلق محبيها عليها

10:25

الانسان اغلى ما نملك ، ارواح الاردنيين اغلى من ملايين الاستثمارات

10:07

وفيات الخميس 30-6-2022

10:03

بوتين يهدد الناتو ويرد على جونسون: لو كنت امرأة لما فعلتها

09:56

إصابة قائد لواء السامرة في جيش الاحتلال بإطلاق نار في نابلس

09:51

البيئة: أثر محدود جداً على الحياة البحرية بالعقبة جراء تسرب الغاز

09:46

فتح باب استقبال طلبات التوظيف من أوائل الأفواج الجامعية

09:43

وزير الخارجية: الأردن سيبقى قوةً من أجل السلام وصوتاً للاعتدال

09:40

المستثمرين تحمّل الأمانة و«الأراضي» تراجع قطاع الإنشاءات

09:32

الرئيسي الأوكراني يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

09:27

الأردنية : حرمان 15 طالبا من حضور حفل التخريج

09:17

ابوعاقولة يطالب بتمديد امر الدفاع رقم ( 55 )

09:16

الضمان: الخميس أخر يوم للاستفادة من برنامج بادر

09:15

حادثة العقبة .. الجريمة والعقاب!!

09:12

النابلسي : أنا من أصغر الأشخاص الذين تسلموا حقيبة وزارة الشباب

09:10

وزير العمل: لا عودة لبرنامج خدمة وطن

09:05

على من نسند المستقبل؟

06:16

العطلة من الجمعة إلى الثلاثاء

06:04

محاولة إعادة رسم صورة “الوليد بن يزيد” كما ظهرت في احد القصور التاريخية في #الاردن

05:50

لو أصبحتُ .. رئيساً للوزراء .. لو !؟

05:38

عاجل | بوتين: القوات الروسية تحقق أهدافها ضمن العملية الخاصة في أوكرانيا

05:35

مساد لطلبة التوجيهي في أول يوم إمتحان : “أبنائي الطلبة سيروا على بركة الله”

05:28

150٫880 ألف طالب توجيهي يمتحنون الإسلامية اليوم

03:22

وقعت بمصيدة الحب

00:45

حريق باحدى محال السجاد بالقرب من مستشفى البشير

00:37

أوكرانيا تعلن قطع علاقاتها مع سوريا

00:04

عاجل/الدفاع المدني يتعامل مع حريق اعشاب جافة امتد على دونمين في المقبرة القديمة في قرية ملكا

23:41

استشهاد أحد مرتبات الدفاع المدني أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ

23:39

وزير الشباب: خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية قبل آب

23:20

سقوط شخصين داخل حفرة في الدوار السابع والدفاع المدني يعمل على إخراجهم

23:14

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لوافد مصري اغـتـصب فتاة أمريكية في الاردن

23:06

عاجل |العثور على جثة وافد داخل مصنع في منطقة سحاب

22:58

فاجعة العقبة و”حبالنا” التي تقطعت

22:49

بينيت يعلن اعتزاله الحياة السياسية في الوقت الحالي

22:41

مكافات وحفل عشاء وتسوية مالية للفيصلي

20:59

صناعة عمان تدعو “الهيئة العامة” لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.. الاثنين القادم

20:55

عبيدات يوجه رسالة الى طلبة التوجيهي

20:50

تفاصيل صادمة لاسباب سقوط صهريج الكلورين في العقبة

20:31

وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

20:23

نقل صهريج الغاز من ميناء العقبة لمكب النفايات الخطرة في سواقة

20:19

تألق لافت للاعبي جامعة عمان الأهلية في ختام منافسات بطولة آسيا للتايكواندو

20:13

الساكت: ان الاوان ان نتعلم من الدروس وان نبدأ في محاسبة كل مقصر

وفيات

وفيات الخميس 30-6-2022وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورة